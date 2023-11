Moulin Rouge! Das Musical feiert Jubiläum

Gemeinsam mit zahlreichen geladenen Gästen, prominenten Gesichtern und begeisterten Fans hat Moulin Rouge! Das Musical am Samstagabend einen rauschenden ersten Geburtstag gefeiert.

Die Erfolgsproduktion hat allen Grund zum Anstoßen: Nach der Deutschlandpremiere am 6. November 2022 erzielte Moulin Rouge! Das Musical innerhalb kürzester Zeit den besten Start eines Musicals auf dem deutschen Markt seit über 20 Jahren. Mit einer atemberaubenden, immersiven Kulisse, den größten Hits der Popmusikgeschichte sowie einer divers besetzten, internationalen Cast trifft die Show den Zeitgeist und ist längst auch über die Grenzen von Köln hinaus zum Publikumsmagneten geworden.

Geschäftsführer Henning Pillekamp erklärt: "Ich glaube, hier kommt einfach vieles zusammen, wonach sich die Menschen gerade sehnen. Moulin Rouge! Das Musical entführt das Publikum für ein paar Stunden in eine andere Welt, in die sie wirklich vollständig eintauchen können - eine Alltagsflucht im besten Sinne. Die Show ist wie eine angesagte Party, bei der jede und jeder willkommen ist. Aber im Kern geht es auch um den Glauben an die eine große Liebe, die gegen jegliche Hindernisse und über alle Zeiten hinweg Bestand hat. Von dieser Zuversicht können wir sicher alle gerade etwas gebrauchen."

Das schillernde Treiben der Pariser Bohéme soll in Köln noch lange für Standing Ovations sorgen. Die Produktion ist derzeit mit unbegrenzter Laufzeit geplant - erst kürzlich wurde der Ticketverkauf für neue Termine bis Ende Juni 2024 geöffnet. Über 400 Shows gingen bereits über die Bühne, die Auslastung im Kölner Musical Dome liegt seit der ersten Preview im Durchschnitt bei mehr als 90%. Ein Wahnsinns-Erfolg für Henning Pillekamp und sein Team. 380 Personen arbeiten auf, vor, hinter der Bühne im Kölner Musical Dome. Moulin Rouge! Das Musical erzählt die Geschichte des jungen Songwriters Christian (Riccardo Greco), der sich im legendären Nachtclub Moulin Rouge in die Edelkurtisane Satine (kürzlich mit dem Craig Simmons Award ausgezeichnet: Sophie Berner) verliebt. Die mitreißende Lovestory, bekannt aus Baz Luhrmanns oscarprämiertem Hollywoodklassiker, wird untermalt von einem einzigartigen Soundtrack mit Songs von Beyoncé, Lady Gaga, Elton John, Britney Spears, The Rolling Stones und mehr.

