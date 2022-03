Ein junger Schriftsteller verliebt sich in den Star des legendären Pariser Nachtclubs Moulin Rouge: Die stürmische Liebesgeschichte von Christian und Satine hat im Jahr 2001 das Publikum auf der Kinoleinwand in seinen Bann gezogen. Jetzt bringt Moulin Rouge! Das Musical Baz Luhrmanns oscarprämiertes Meisterwerk in einer sensationellen Bühnenversion als Deutschlandpremiere in den Musical Dome Köln.

Der aktuelle Spielbetrieb im Musical Dome mit Tourneeproduktionen und Gastspielen von Fremdveranstaltern läuft noch bis Mitte Mai. Danach werden die Türen vorübergehend geschlossen, um das größte Theater der Stadt innerhalb von fünf Monaten in eine atemberaubende Kulisse zu verwandeln, die Nachtclub, Theater und Tanzsaal in einem ist. Insgesamt fließen 20 Mio. Euro in die Produktion; es ist das bisher größte Investment der Mehr-BB Entertainment Gruppe am Standort Köln.

„Wir schreiben hier ein ganz neues Kapitel in der Geschichte des Musical Dome“, so Maik Klokow, Geschäftsführer und Produzent der Mehr-BB Entertainment. „Wir können es kaum erwarten, dass sich der Vorhang hebt und wir dem deutschen Publikum diese Ausnahmeproduktion präsentieren können. Moulin Rouge! Das Musical ist nicht nur eine auf allen Ebenen beeindruckende und ausgezeichnete Show, sondern transportiert gleichzeitig Werte, die heute wichtiger sind denn je: Diversität, Gleichberechtigung, Selbstliebe.“

Ralf Kokemüller, Geschäftsführer der Mehr-BB Entertainment: „Wir sind mit dem Musical Dome seit über 25 Jahren ein zentraler Bestandteil der lebendigen Kultur- und Tourismuslandschaft in Köln und freuen uns sehr, endlich wieder eine feste Produktion in die Domstadt zu bringen. Moulin Rouge! Das Musical trifft das Lebensgefühl und den Zeitgeist der Stadt wie keine andere Produktion und wird dieses Gefühl weit über die Grenzen von Köln hinaustragen.“

Seit der Uraufführung im Jahr 2018 begeistert „Moulin Rouge! Das Musical“ bereits in New York, London und Melbourne sowohl Publikum als auch Kritiker*innen. Nun wird die umjubelte Produktion erstmals in deutscher Sprache produziert und ist im deutschsprachigen Raum exklusiv im Musical Dome Köln zu erleben. Es ist die weltweit erste nicht-englischsprachige Produktion von „Moulin Rouge! Das Musical“. Die Vorstellungen beginnen ab dem 19. Oktober 2022. Offizielle Deutschlandpremiere ist am Sonntag, 6. November 2022.

