Mühlen Freibier Cycling Club startet in die neue Saison

Die Tage werden länger, der Frühling schickt die ersten Vorboten und für viele heißt das: rauf aufs Rad. Mit dem Start in die Fastenzeit beginnt in Köln traditionell auch die neue Saison für Freizeit-Radsportler.

Eine feste Adresse für alle, die Köln, gute Gesellschaft und das gemeinsame Kilometer sammeln lieben, ist der Mühlen Freibier Cycling Club. Die Community bringt Einsteiger und ambitionierte Radsportler zusammen. Gefahren werden abwechslungsreiche Strecken durch Köln, das Bergische Land und alles, was dazwischen liegt. Im Mittelpunkt stehen nicht Bestzeiten, sondern das gemeinsame Erlebnis. Die Social Rides rollen mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von rund 27 km/h.

After-Work-Rides und Wochenendausfahrten

Das Programm kombiniert regelmäßige After-Work-Rides unter der Woche mit Special Rides am Wochenende und Aktionen rund um den Radklassiker Rund um Köln, bei dem Mühlen Freibier Partner ist.

„Uns geht es darum, gemeinsam Spaß zu haben, neue Leute kennenzulernen und die Community weiter zu vernetzen“, sagt Mühlen-Produktmanager Johannes Hemme. „Der Mühlen Freibier Cycling Club steht für Gemeinschaft, Bewegung und echte kölsche Lebensfreude.“

Die nächsten Termine im Überblick

Start- und Zielpunkt der Social Rides ist das „Hin & Weg Büdchen“ am Rathenauplatz im Kwartier Latäng.

04.03. – Social Ride mit Basti

11.03. – Social Ride mit Basti

18.03. – Social Ride mit Basti

Specials