Mühlen Kölsch bringt Stimmung aufs Eis

Bei Heinzels Wintermärchen bringt Mühlen Stimmung aufs Eis. Gleich zwei besondere Events finden auf der Eisbahn am Heumarkt statt: die Silent Ice Disco am 11. Dezember und die Mühlen Fasscurling Challenge am 15. Dezember.

Besucher tanzen bei der Silent Ice Disco über kabellose Kopfhörer, die kostenlos ausgegeben werden. Der Eisbahn-DJ spielt dabei die besten Hits passend zum Heinzels Wintermärchen. Die Silent Ice Disco läuft von 19-21 Uhr.

Bei der Mühlen Fasscurling Challenge müssen Pittermännchen wie Curling-Steine über das Eis geschoben und durch Tore aus Bierkisten manövriert werden. Besonders spannend wird es im Duell gegen Kult-Köbes Olaf aus dem Kölschen Boor, der die Herausforderer mit kölschem Humor auf die Probe stellt. Gespielt wird ab 18.30 Uhr in Zweier-Teams, die sich vorher anmelden müssen.

Termine:

Silent Ice Disco: 11. Dezember 2025, 19-21 Uhr

11. Dezember 2025, 19-21 Uhr Mühlen Fasscurling Challenge: 15. Dezember 2025, 18.30-19.30 Uhr

15. Dezember 2025, 18.30-19.30 Uhr Anmeldung zur Challenge: forms.gle/uQm5nufiXp5suEPF9

Ort:

Eisbahn Heinzels Wintermärchen auf dem Kölner Heumarkt