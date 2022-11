Nach dem Charterfolg ihres neunten Studioalbums Will Of The People, haben die Grammy-Gewinner Muse jetzt die Europatermine ihrer Welttournee bekanntgegeben. Am Freitag, den 09.06.2023 kommen sie im Rahmen ihrer Will Of The People World Tour für eine exklusive Headline-Show im Kölner RheinEnergieSTADION auch nach Deutschland. Die mit Multiplatin ausgezeichneten Muse gelten mit ihren aufrgegenden Shows und bahnbrechenden Produktionen als einer der besten Live-Bands der Welt. Dies werden sie erneut auf ihrer Will Of The People World Tour unter Beweis stellen.

Der Vorverkauf hat bereits begonnen!

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!