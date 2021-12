Füreinander da sein. Mitgefühl zeigen und Verantwortung übernehmen: Die Flutkatastrophe hat 2021 deutlich gemacht, wie wichtig es ist, zusammenzuhalten. In zahlreichen Hilfsaktionen wurde das NetCologne-Motto #MerStonnZesamme in den betroffenen Gemeinden durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Tat umgesetzt. Zum Jahresende machen sich das Unternehmen und seine Beschäftigten erneut für die Opfer der Flutkatstrophe stark. Mit einer Spende von insgesamt 25.000 Euro werden fünf Vereine in den überfluteten Ortschaften unterstützt.

Es war die schwerste Unwetter-Katastrophe in der Geschichte Deutschlands. Unzählige Menschen und Familien haben in nur einer Nacht alles verloren, was ihnen unendlich viel bedeutet hat. Auch fünf Monate nach dem verheerenden Flutunglück im Juli 2021 sind immer noch zahlreiche Teile in Nordrhein-Westfalen gezeichnet von den schweren Schäden, die die Überschwemmungen angerichtet haben.

Fünf Vereine erhalten jeweils 5.000 Euro

Jetzt will NetCologne mit einer Spendenaktion zu Weihnachten betroffene Vereine in der Region unterstützen und Mut machen. Fünf gemeinnützige Institutionen, die von den NetCologne Mitarbeitenden ausgewählt wurden, erhalten jeweils eine Spende von 5.000 Euro. „Nicht nur die Menschen standen buchstäblich vor dem Nichts, auch Vereine sind von der Flutkatastrophe stark betroffen. Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserer Spende einen kleinen Teil dazu beitragen können, dass sie ihre Arbeit wiederaufnehmen können“, erklärt NetCologne Geschäftsführer Timo von Lepel.

Folgenden fünf Vereinen kommt eine NetCologne-Spende von jeweils 5.000 Euro zugute:

Förderverein Marien-Hospital Erftstadt

Von einem normalen Krankenhausbetrieb ist das Marien-Hospital in Erftstadt noch weit entfernt. Aktuell erfolgt der dringend benötigte Aufbau einer provisorischen Notfallambulanz. Die Spenden kommen u.a. für Diagnosegeräte und weitere Renovierungskosten zum Einsatz.

Stadtsoldaten-Corps 1868 Meckenheim e.V

Auch die Meckenheimer Stadtsoldaten können die Spende für die Instandsetzung ihres Zeughauses gut gebrauchen. Der Keller stand bis zur Decke unter Wasser und kann nicht mehr genutzt werden.

Fluthilfe Swisttal

Eine kleine Gemeinde im Rhein-Sieg-Kreis: Neben den Wohngebäuden sind in Swisttal auch sämtliche Infrastrukturen diverser Sportvereine von den Wassermassen mitgerissen worden. Außenplätze, Turnhallen und weitere Vereinshäuser müssen neu aufgebaut werden.

Reitverein RSG Marienhof e. V. in Euskirchen

Bis auf die Stallgebäude und die Reithalle wurde in dem 2012 gegründeten Verein alles zerstört. Der größte Teil der Zäune ist nicht mehr vorhanden, Futter und Stroh wurden vollständig weggespült, genauso wie der Reitplatz oder die Außenunterstände für die Tiere.

Nifty Wolves OCR Cologne e.V

In dem Verein, der 2018 von begeisterten Athleten und Hobbyläufern ins Leben gerufen wurde, stehen normalerweise schweißtreibende Parcours auf dem Programm. Jetzt benötigt das „Wolfsrudel“ u.a. dringend neue Sport-Hindernisse und Parkplätze für ihre Mitglieder.

