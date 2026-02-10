Sparkasse KölnBonn fördert Nachhaltigkeit und Alkoholprävention im Karneval

Der Straßenkarneval stellt Städte jedes Jahr vor besondere Herausforderungen – insbesondere durch steigende Müllmengen, aber auch beim verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol. Mit einer Spende an KölleAlarm e.V. und dem Sponsoring des Projekts „Kamellekreisel“ der Grünen Rheinfunken e.V. setzt die Sparkasse KölnBonn gezielt Impulse für eine nachhaltige und verantwortungsvolle Feierkultur im Kölner Karneval.

Nachhaltigkeit im Karneval

Mehr als 100 Kilogramm Süßigkeiten konnten im vergangenen Karneval durch die Aktion „Kamellekreisel“ vor dem Müll gerettet werden. Initiator der Aktion ist die Karnevalsgesellschaft Grüne Rheinfunken, die sich als erste ökologische und soziale Karnevalsgesellschaft Kölns für eine ressourcenschonende Feierkultur einsetzt. Beim "Kamellekreisel" können ungenutzte, verpackte Süßigkeiten nach den Karnevalszügen an zentralen Sammelstellen abgegeben werden. Familien und Schulen erhalten diese anschließend gegen eine freiwillige Spende zur Teilnahme an Veedelszügen, während die Spendenerlöse an Lebensmittelausgabestellen weitergegeben werden.

Die Sparkasse KölnBonn unterstützt den "Kamellekreisel" als offizielle Hauptsponsorin gemäß ihres Markenversprechens „Füreinander Hier“. Ziel der Grünen Rheinfunken ist es, die Aktion in den kommenden Jahren auszuweiten, weitere Kreiselorte – insbesondere Schulen in den Veedeln – einzubinden und so noch mehr Ressourcen zu schonen, Müll zu vermeiden und soziale Einrichtungen zu unterstützen.

Prävention und Brauchtumspflege für junge Jecke

Mit der Spende der Sparkasse KölnBonn realisiert KölleAlarm in diesem Jahr erneut das Veranstaltungsformat „Stage för Pänz“ sowie weitere Angebote der alkoholfreien Jugendarbeit im Karneval. Die Veranstaltung bietet Kinder- und Jugendtanzgruppen eine Bühne, um ihre Auftritte in einem würdigen Rahmen zu präsentieren – mit ausreichend Zeit für Ein- und Ausmärsche sowie mehrere Tänze. Die nächste Ausgabe findet am 15. November 2026 im Ostermann-Saal der Sartory Säle in Köln statt.

KölleAlarm e.V. engagiert sich seit 2012 in der Alkoholprävention und Brauchtumspflege für die Zielgruppe Kinder und Jugendliche. Mit Workshops, Informationsangeboten und Veranstaltungen sensibilisiert der Verein junge Menschen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol und schafft geschützte Räume, in denen karnevalistisches Brauchtum altersgerecht erlebt werden kann. Ein fester Bestandteil der Vereinsarbeit ist unter anderem die größte alkoholfreie Karnevalsparty Kölns, an der jährlich rund 850 Kinder und Jugendliche teilnehmen und die das nächste Mal am 13. Februar 2026 im Hotel Dorint an der Messe stattfindet.

Für die langjährige Unterstützung zeichnete KölleAlarm e.V. die Sparkasse KölnBonn am 13. Dezember 2025 mit einem Preis aus, der das Engagement des Instituts für die Förderung des Kölner Karnevals und der Jugend würdigt.

Die Unterstützung der beiden Projekte wird von den beteiligten Vereinen und der Sparkasse KölnBonn ausdrücklich begrüßt: „Unsere Vision ist es, den Karneval nachhaltiger zu gestalten und Ressourcen sinnvoll zu nutzen. Der Kamellekreisel zeigt, dass sich Brauchtum, Umweltschutz und soziales Engagement sehr gut miteinander verbinden lassen“, erklärt Olivér Szabó, Gründer der Grünen Rheinfunken.

Auch KölleAlarm sieht in der Förderung eine wichtige Grundlage für die Vereinsarbeit. „Mit ,Stage för Pänz‘ schaffen wir einen geschützten Rahmen, in dem Kinder und Jugendliche Karneval aktiv erleben können – ohne Alkohol und mit Respekt vor dem Brauchtum“, sagt Frank Tinzmann, Präsident und 1. Vorsitzender von KölleAlarm.

"Die Förderung der regionalen Karnevalstraditionen und die Unterstützung nachhaltiger Projekte wie Grüner Rheinfunken e.V. und KölleAlarm e.V. sind für die Sparkasse KölnBonn von großer Bedeutung. Wir setzen uns mit Herzblut dafür ein, den Karneval zu bewahren und gleichzeitig eine verantwortungsbewusste Zukunft für kommende Generationen zu gestalten", betont Rainer Virnich, Vorstandsmitglied der Sparkasse KölnBonn.