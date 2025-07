Im Rahmen einer feierlichen Abschlussveranstaltung am 3. Juli 2025 in der HALLE Tor 2 ehrte die Kreissparkasse Köln die erfolgreichsten Teilnehmenden ihres ersten Nachhaltigkeitspreises und verkündete die Gewinner der Jurypreise. Unter dem Motto „Wir gemeinsam für das Klima“ hatte die Kreissparkasse Köln im Frühjahr Vereine und Betriebe dazu aufgerufen, sich mit ihren Projekten zur CO2-Einsparung zu bewerben.

Dabei hatten sich insgesamt 133 Vereine und 43 Betriebe aus dem Rhein-Erft-Kreis, Rhein-Sieg-Kreis, Rheinisch-Bergischen Kreis und Oberbergischen Kreis mit innovativen Klimaschutzideen angemeldet. 40 der Vereine – zehn aus jedem Kreis – durften sich bereits über Geldpreise freuen, die im Mai über ein Online-Voting durch die Bürgerinnen und Bürger vergeben worden sind. Darüber hinaus waren Jurypreise für zwölf Vereine und ebenso viele Betriebe ausgelobt, deren Projekte zwischenzeitlich von einer Fachjury bewertet worden sind. Rund 180 Gäste gaben der Abschlussveranstaltung mit der Verkündung der Jurypreise einen würdigen Rahmen.

„Wir gratulieren allen Preisträgerinnen und Preisträgern sehr herzlich und danken ihnen für ihren unermüdlichen Einsatz“, sagte Thomas Pennartz, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Köln. „Der erste Nachhaltigkeitspreis der Kreissparkasse Köln ist eine Auszeichnung für herausragende nachhaltige Projekte der Vereine und Betriebe in unserer Region und soll darüber hinaus im positiven Sinne ansteckend wirken und Menschen anregen, mit Verantwortung zu übernehmen und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Mein Dank gilt auch der Fachjury für ihre wertvolle Arbeit bei der Auswahl der Preisträger und ihre Unterstützung des Nachhaltigkeitspreises.“

Als Moderatorin führte anschließend die Journalistin Kristina Kara durch den Abend. Bei den Vereinen ging der jeweils erste Jurypreis, verbunden mit einer Fördersumme von 2.000 Euro, im Rhein-Erft-Kreis an den Umweltbildungsort Gertrudenhof e.V., im Rhein-Sieg-Kreis an die Bürgerinitiative Naturschutz Siebengebirge e. V., im RheinischBergischen Kreis an den KinderKraft erLeben e.V. und im Oberbergischen Kreis an den Regionalvermarktungsverein Bergisches Land e.V.

Bei den Betrieben durften sich jeweils über den ersten Jurypreis, verbunden mit einem Preis im Wert von 10.000 Euro, im Rhein-Erft-Kreis der Erlebnisbauernhof Gertrudenhof, im Rhein-Sieg-Kreis die Firma Schmitz-Hübsch Obstbau, im Rheinisch-Bergischen Kreis die DEUTA-WERKE GmbH und im Oberbergischen Kreis die ONI-Wärmetrafo GmbH freuen. Den Betrieben gratulierte Udo Buschmann, Firmenkundenvorstand der Kreissparkasse Köln.