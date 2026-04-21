Nachwuchs an der Börse

Am 26. Januar 2026 ging das diesjährige Planspiel Börse zu Ende, das mit bundesweit rund 130.000 Teilnehmenden einen deutlichen Zuwachs verzeichnen konnte (Vorjahr: 113.000 Teilnehmende). Im Geschäftsgebiet der Kreissparkasse Köln beteiligten sich rund 1.600 Schülerinnen und Schüler, Studierende, Lehrkräfte sowie Kundinnen, Kunden und weitere Interessierte, die im Rhein-Erft-Kreis, Rhein-Sieg-Kreis, Rheinisch-Bergischen Kreis oder im Oberbergischen Kreis wohnen, arbeiten oder die Schule besuchen. Die erfolgreichsten Anlegerinnen und Anleger wurden bei einer Abschlussveranstaltung am 20. April 2026 im Deutschen Sport & Olympia Museum Köln geehrt und von der Kreissparkasse Köln mit Geldpreisen in einem Gesamtwert von über 30.000 Euro belohnt. Auch in diesem Jahr erfolgte innerhalb der Wertungsgruppen eine Differenzierung in die Unterkategorien „Performance“ und „Nachhaltigkeit“.

Erstplatziert in der Kategorie „Schüler:innen/Performance“ ist das Team „Clash_of_cash“, bestehend aus Dastan Husein und Henri Kersting vom Gymnasium der Stadt Frechen (Depotwert: 60.038,56 Euro).

In der Kategorie „Schüler:innen/Nachhaltigkeit“ gewann das Team „Yuna“, bestehend aus Neko Kuruha und Luca Muhr vom Nell-Breuning-Berufskolleg Bad Honnef, den ersten Preis (Depotwert: 55.676,78 Euro).

Den ersten Platz in der Kategorie „Studierende/Performance“ erreichte Tarek Stuck (Student der Universität Bonn, wohnhaft in Rheinbach, Depotwert: 60.626,16 Euro).

Siegerin in der Kategorie „Studierende/ Nachhaltigkeit“ wurde Maite Kössl (Studentin der Universität Bonn, wohnhaft in Köln, Depotwert: 59.670,01 Euro).

In der Kategorie „Lehrkräfte/Performance“ siegte Felix Nieder vom Ville-Gymnasium der Stadt Erftstadt (Depotwert: 59.994,45 Euro). Die Wertungsgruppe „Lehrkräfte/Nachhaltigkeit“ gewann Jürgen Clas vom Nell-Breuning-Berufskolleg Bad Honnef (Depotwert: 53.829,69 Euro).

Den ersten Platz in der Kategorie „Individualwettbewerb/Performance“ belegte Björn Brand aus Köln (Depotwert: 59.240,42 Euro). Die Gruppe „Individualwettbewerb/Nachhaltigkeit“ entschied Angela Höhner-Beßlich aus Köln für sich (Depotwert: 53.054,80 Euro).

Die Preisverleihung übernahm Andree Henkel, Mitglied des Vorstands der Kreissparkasse Köln: „Die Teilnehmenden meisterten eine anspruchsvolle Börsenphase, geprägt von globalen Unsicherheiten, wirtschaftlichen Umbrüchen, schnellen technologischen Entwicklungen und volatilen Märkten. Dabei erzielten sie mit verschiedenen Strategien beachtliche Ergebnisse. Das Planspiel Börse vermittelt auf unterhaltsame Weise ein Verständnis für die Dynamik von Kapitalmärkten, leistet einen wertvollen Beitrag zur finanziellen Bildung und lädt zugleich dazu ein, über den Wert eines ausgewogenen Anlagemixes nachzudenken.“

Moderiert wurde die Siegerehrung von Mentalist und Hypnotiseur Luca Schulze, der das Publikum mit Zaubertricks und Mental-Magie in Staunen versetzte. Hauptberuflich arbeitet er als Privatkundenberater bei der Kreissparkasse Köln in Bergheim.

Der Wettbewerb

Das Planspiel Börse ist ein zeitlich begrenzter Online-Wettbewerb, bei dem verschiedene Zielgruppen mit einem fiktiven Startkapital von 50.000 Euro an der Börse handeln. Es vermittelt Grundkenntnisse über die Funktionsweise der Börse nach dem Prinzip Learning by Doing. Es gewinnen die Teams, die durch den Kauf und Verkauf von Wertpapieren den größten Wertzuwachs in ihrem virtuellen Depot erzielen. Die Teilnehmenden setzen sich mit den Kapitalmärkten und dem aktuellen Wirtschaftsgeschehen auseinander und profitieren so auch für die eigene Finanzplanung.