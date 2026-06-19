„Neighbours by Dorint“ spendet 20.000 Euro

Ein warmes Essen, ein Platz am Tisch und das Gefühl, dazuzugehören – genau dafür setzt sich das Kölner Obdachlosenrestaurant LORE seit Jahrzehnten ein. Dieses gelebte „Mehr als nur satt werden“ würdigt die Stiftung „Neighbours by Dorint“ mit einer Spende in Höhe von 20.000 Euro, die am heutigen Abend an den LORE-Schirmherrn Henning Krautmacher übergeben wird. Symbol der Unterstützung sind zwei überdimensionale Kochlöffel, in die die Spendensumme graviert ist.

Gleichzeitig tritt der Kölner Oberbürgermeister Torsten Burmester erstmals in seiner neuen Funktion als Schirmherr der Stiftung „Neighbours by Dorint“ auf. Damit unterstreicht der OB die Bedeutung der Stiftung und das Engagement des Obdachlosenrestaurants.

Im LObby-REstaurant LORE in der Kölner Domstraße können Menschen, deren Lebensmittelpunkt die Straße ist, für kleines Geld ein frisch zubereitetes Drei-Gänge-Menü genießen. Zugleich erhalten sie etwas, das sich nicht in Euro messen lässt: Respekt, ein herzliches Willkommen und die würdevolle Teilhabe am gesellschaftlichen Leben – gemeinsam mit anderen Gästen aus allen sozialen Schichten. Ex-Höhner-Frontmann Henning Krautmacher begleitet das Projekt seit der Eröffnung vor über 30 Jahren als Schirmherr.

„Mit LORE unterstützen wir ein Projekt, das seit Jahrzehnten zeigt, was gelebte Mitmenschlichkeit bedeutet: Hier wird nicht nur Essen verteilt, hier wird Würde geteilt“, sagt Dirk Iserlohe, Stiftungsratsvorsitzender von „Neighbours by Dorint“ und Aufsichtsratsvorsitzender der Dorint Hotelgruppe. „Wir freuen uns sehr darüber, mit dem Kölner Oberbürgermeister heute unseren neuen Stiftungs-Schirmherrn vorstellen zu dürfen.“

Torsten Burmester habe die Schirmherrschaft sehr gern übernommen: „Denn die Arbeit der Stiftung zeigt, wie Unternehmen soziale Verantwortung in unserer Stadt konkret leben können“, betont der Kölner OB. „Besonders freue ich mich darüber, dass die Stiftung mit dem LORE einen Ort ausgewählt hat, der einen wichtigen Beitrag für Menschen mit wenig Geld leistet, indem hier unter der Woche täglich ein gutes Mittagessen zu einem sehr günstigen Preis angeboten wird. Hier sind Menschen nicht Bedürftige, sondern Gäste.“

Stefanie Brandes, Stiftungsvorständin und CEO der Dorint Hotelgruppe, ergänzt: „Als Dorint sind wir in vielen Städten vor Ort. Mit der Stiftung „Neighbours by Dorint“ wollen wir gute Nachbarn sein – gerade für Menschen, die sonst leicht übersehen werden. LORE verbindet Gastronomie mit gelebter Solidarität. Das passt zu uns als Hotelgruppe, die täglich Gastfreundschaft lebt.“

Die Stiftung „Neighbours by Dorint“ ist die gemeinnützige Stiftung der Dorint Hotelgruppe, mit der das Unternehmen sein gesellschaftliches Engagement bündelt. Gegründet wurde sie 2019, um Nachbarschaft, Zusammenhalt und Chancengerechtigkeit in den Regionen zu fördern, in denen die Hotels zuhause sind. Im Fokus stehen Projekte für Kinder und Jugendliche, benachteiligte Menschen sowie lokale Initiativen, die das Miteinander stärken.

In Köln hat die Stiftung bereits zahlreiche Einrichtungen unterstützt, darunter die LVR-Schule Belvedere in Müngersdorf, das Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße mit der Finanzierung des „Junior-Magazins“, Radeln ohne Alter Köln e.V., Freunde alter Menschen e.V. sowie die Carl-von-Ossietzky-Gesamtschule.

Über die Stiftung „Neighbours by Dorint“: Die Stiftung „Neighbours by Dorint” wurde am 25. September 2019 gegründet. Die Dorint Hotelgruppe unterstützt mit dieser Stiftung in der unmittelbaren Nachbarschaft der Dorint Hotels & Resorts gemeinnützige Projekte. Als „guter Nachbar“ hilft sie so Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind und notleidende, karitative Einrichtungen und Institutionen. Und das schnell und unbürokratisch. Alle Hilfen werden aus den Erträgen des Stiftungskapitals finanziert, hinzu kommen Spenden oder Reinerlöse von sportlichen wie gesellschaftlichen Veranstaltungen. www.neighbours-by-dorint.de

Über die Dorint Hotelgruppe: Die Dorint Gruppe mit Sitz in Köln gehört zu den führenden Hotelgesellschaften in Deutschland. Das Traditions- Unternehmen betreibt unter den Marken „Dorint Hotels & Resorts“, „Hommage Luxury Hotels Collection“ und „Essential by Dorint“ heute über 60 Häuser – davon drei in der Schweiz und eins in Österreich. Im Konzern (inkl. der Franchisebetriebe) sind inzwischen über 4.200 Mitarbeitende beschäftigt. 2024 wurde die Marke „Dorint Hotels &Resorts“ 65 Jahre alt. www.dorint.com