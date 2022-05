Am Vatertag stand bei NetCologne alles im Zeichen des Fußball-Nachwuchses. Bereits zum neunten Mal konnten rund 400 Kinder, sowohl Jungen als auch Mädchen der Jahrgänge 2011 und 2012, ihr Talent unter Beweis stellen. Bei anspruchsvollen Übungen vor den Jungendtrainern und -trainerinnen des S.C. Fortuna Köln zeigten die Teams, was sie können. Begleitet wurde das Event durch die Paten der Band Kasalla.

Über 100 Teams aus Köln und der Umgebung, bestehend aus jeweils vier fuß- ballbegeisterten Kindern, nahmen gestern am NetCologne Talent Cup teil und stellten ihr Talent unter Beweis. Begleitet von Freunden und Familie, hatten die Kinder auch ihre Fans im Gepäck. Vor den Jungendtrainern und -trainerinnen des S.C. Fortuna Köln wurden die Teams bei insgesamt sieben Parcour- Übungen genauer unter die Lupe genommen. Bei Dribbling, Ball hochhalten, Gleichgewichtsübungen und anderen Aufgaben konnten die jungen Talente ihr Können zeigen.

Alle Kinder sind Gewinner

„Endlich kann unser Talent Cup nach zwei Jahren wieder in gewohnter Form stattfinden. Die Teams waren super auf den Wettbewerb vorbereitet und das sportliche Miteinander der Vereine aus der ganzen Region bringt jede Menge Spaß für Groß und Klein. Dabei gehen hier alle Kids als Sieger nach Hause“, sagt André Schloemer, Bereichsleiter Marketing und Kommunikation von NetCologne. Neben einer Teilnehmerurkunde erhielten alle Kinder ein sportliches Starterpaket mit einem NetCologne Talent Cup T-Shirt und Verzehrbons, die sie an den Ständen für kleine Snacks und Getränke für den Tag einlösen konnten. Für die drei Sieger-Teams (siehe Liste) gab es zusätzliche Gewinne:

1. Platz: Besuch der NetCologne Loge zu einem Heimspiel des 1. FC Köln für sechs Personen und 300 Euro für den Verein

2. Platz: Fußball-Rucksack und Trainingsball für jeden und 200 Euro für den Verein

3. Platz: Trainingsball für jeden und 100 Euro für den Verein

Ein Fußballtag für die ganze Familie

In diesem Jahr begleiteten die Mitglieder der kölschen Band Kasalla als Paten den NetCologne Talent Cup. Die Kölner Musiker haben vorab Videos mit allen Übungen für die Wettbewerbsvorbereitung aufgezeichnet und dabei gezeigt, dass sie nicht nur auf der Bühne, sondern auch auf dem Fußballplatz wahre Energiebündel sind. Am gestrigen Wettbewerbstag hat die Band alle Kinder angefeuert und gab als Highlight ein exklusives Konzert mit anschließender Autogrammstunde. Auch die begleitenden Geschwisterkinder und Freunde der Teams konnten sich im Talentpark der Deutschen Sporthochschule Köln an weiteren Übungen am Ball ausprobieren.

