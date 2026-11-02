NetCologne und 1&1 erweitern Glasfaser-Kooperation

Foto v.l.n.r.: Oliver Rück (Expert Business Manager, 1&1), Marcus Müller (Senior Business Manager, 1&1), Gustav von der Schulenburg (Bereichsleiter Fiber Center, NetCologne), Sebastian Jorns (Head of Carrier Management, 1&1), Peter Weber (Abteilungsleiter Glasfaserstrategie & Wholesale, NetCologne) und Micha Schwark (Produktmanager Wholesale, NetCologne)

Das regionale Telekommunikationsunternehmen NetCologne und der bundesweite Anbieter 1&1 haben eine Erweiterung ihrer bestehenden Netzkooperation vereinbart. Auf Basis moderner G.fast-Technologie erhalten 1&1 Kundinnen und Kunden künftig Zugang zu weiteren Teilen des NetCologne-Glasfasernetzes auf FTTB-Basis im Großraum Köln. Mit dem Vertragsschluss werden insgesamt rund 250.000 zusätzliche Glasfaserhaushalte mit Gigabitanschlüssen buchbar. Die Kooperation stärkt den Wettbewerb auf vorhandener Glasfaserinfrastruktur und zeigt, dass die Angebotsvielfalt für Verbraucherinnen und Verbraucher wächst.

Die erweiterte Zusammenarbeit knüpft an eine mittlerweile zehnjährige Partnerschaft beider Unternehmen im Bereich Open Access an. Ziel der neu geschlossenen Kooperation ist es, vorhandene Glasfaserinfrastrukturen effizient zu öffnen und Endkundinnen und Endkunden eine größere Auswahl an leistungsfähigen Tarif-Angeboten zu ermöglichen.

1&1 und NetCologne beurteilen die Erweiterung der Zusammenarbeit als wichtigen Schritt für die weitere Verfügbarkeit und Investitionen in leistungsfähige Glasfaseranschlüsse. Durch die Anbindung zusätzlicher Netze an die eigene Plattform können Kundinnen und Kunden deutschlandweit von einer wachsenden Glasfaserabdeckung profitieren.

Ralph Dommermuth, CEO von 1&1:

„Unsere Zusammenarbeit mit NetCologne steht seit vielen Jahren für eine erfolgreiche und vertrauensvolle Partnerschaft. Mit der jetzt vereinbarten Erweiterung können wir zusätzlich 250.000 Haushalte im Großraum Köln mit unseren Glasfaserangeboten erreichen und die deutschlandweite Verfügbarkeit von 1&1 Glasfaseranschlüssen ausbauen.“

Timo von Lepel, Geschäftsführer von NetCologne:

„Seit mehr als 20 Jahren investieren wir in den Aufbau moderner Glasfasernetze hier in Köln und der Region und verfolgen dabei schon immer einen Open-Access-Ansatz. Unser Netz steht Wettbewerbern zur Anmietung zur Verfügung und wird heute bereits erfolgreich von zahlreichen Partnern genutzt. Die Erweiterung der Zusammenarbeit mit 1&1 zeigt erneut, dass dieser Markt funktioniert.“