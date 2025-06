NetCologne zum dritten Mal beim CSD

Am 06. Juli 2025 ist NetCologne zum dritten Mal mit einem eigenen Truck bei der CSD-Demonstration in Köln vertreten – und setzt damit erneut ein sichtbares Zeichen für eine offene, vielfältige und diskriminierungsfreie Gesellschaft. Die Teilnahme spiegelt eine Unternehmenskultur wider, die auf Respekt, Gleichberechtigung und Zusammenhalt basiert.

Werte wie Vielfalt, Respekt und Zusammenhalt sind bei NetCologne nicht nur Teil der Unternehmenskultur. Sie prägen das tägliche Miteinander und das gesellschaftliche Engagement des Unternehmens. „Unsere Teilnahme am CSD ist Ausdruck unserer festen Überzeugung, dass Vielfalt, Respekt und Gleichberechtigung die Grundlage für ein starkes Miteinander bilden. Dafür stehen wir als Unternehmen – sichtbar, laut und mit Haltung“, unterstreicht NetColognes Geschäftsführer Dr. Claus van der Velden.

Starkes Engagement aus der Belegschaft

Die Initiative zur Teilnahme am CSD wurde von engagierten Mitarbeitenden angestoßen, die sich für ein diverses, offenes und wertschätzendes Arbeitsumfeld starkmachen. Das interne Netzwerk NetGlow fördert diesen Austausch und schafft Sichtbarkeit für queere Perspektiven im Unternehmen.

„Mit dem NetCologne-Truck wollen wir nicht nur Teil der Demonstration sein und feiern. Wir wollen Haltung zeigen – für eine Gesellschaft, in der alle Menschen sicher, sichtbar und selbstbestimmt leben können. Und für ein Arbeitsumfeld, in dem Vielfalt nicht nur akzeptiert, sondern aktiv gefördert wird“, erklärt Jan Reiter, Bereichsleiter IT & Prozesse bei NetCologne und Mitinitiator von NetGlow.

Infos zum ColognePride

Der ColognePride findet vom 21. Juni 2025 bis zum 06. Juli 2025 statt. Das CSD-Straßenfest wird vom 04. bis 06. Juli veranstaltet. Die CSD-Demonstration startet am Sonntag, den 6. Juli, gegen 11:30 Uhr auf der Deutzer Brücke und führt durch die Kölner Innenstadt. Mit mehreren zehntausend Teilnehmenden und Hunderttausenden Zuschauerinnen und Zuschauern zählt sie zu den größten Demonstrationen für Menschenrechte in Europa.