Neu in der trendigen 0,33l-Euroflasche

Gaffel Lemon wird jetzt auch in der trendigen 0,33l-Euroflasche einzeln und im Sixpack angeboten. „Die Einführung erfolgte im letzten Jahr ausschließlich in der 0,5l-Dose“, sagt Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR. „Wir haben auf die vielen Nachfragen der Verbraucherinnen und Verbraucher reagiert und füllen nun Gaffel Lemon auch in Mehrwegflaschen ab.“

Das Kölner Naturradler ist mit einer Mischung aus 40 Prozent Gaffel Kölsch und 60 Prozent Zitronenlimonade die rheinische Alternative zu konventionellen Biermixgetränken. Die perfekt abgestimmte Balance führt zum erfrischend leichten Biergenuss mit nur zwei Prozent Alkohol. Die Trübung stammt aus der natürlichen Limonade. Es werden keine Konservierungsmittel, Zusatzstoffe und künstliche Aromen verwendet. In verschiedenen in- und externen Verkostungsrunden gab es für den besonders fruchtigen Geschmack und die angenehme Spritzigkeit Höchstpunkte.

Das Design auf dem Etikett und dem Sixpack-Karton erzählt die Story einer sommerlichen Fahrradtour. Die modernen Illustrationen wirken auf dem türkisen Fond leuchtend frisch. Es gibt verschiedene Kronkorkenmotive, die zum Sammeln anregen. Das Etikett wird aus recyceltem Papier hergestellt.

In der 0,5 l-Dose ist das naturtrübe Gaffel Lemon ein perfekter Wegbegleiter auf Reisen, beim Wandern, Picknick oder einfach mal zwischendurch. Die Umweltbilanz von Getränkedosen hat sich in den letzten Jahren enorm verbessert. Das Material ist unendlich und zu 100 Prozent recycelbar. Daher hat die Dose zurzeit höchste Zuwachsraten und gehört zu den am meisten wiederverwertbaren Getränkeverpackungen der Welt.

Schon vor Verkaufsstart belegte die Flasche des Kölner Naturradlers beim renommierten „All Beverage Award“ in der Kategorie Biermixgetränke den ersten Platz. Die Jury urteilte: „Eine echte Bereicherung für die Welt der Biermixe. Gaffel Lemon punktet mit einem erfrischenden Look, jeder Menge Lokalkolorit und hat Kultfaktor.“

Gaffel Lemon wurde auch mit der Gold-Medaille der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) ausgezeichnet. Die Qualitätsprüfung gilt weltweit als der anspruchsvollste Test von Lebensmitteln. Die DLG untersucht jährlich rund 800 Biere und Biermixgetränke in aufwendigen Verfahren. Im Mittelpunkt der Tests stehen umfangreiche Analysen im Labor und in der Sensorik. Die Bier-Experten beurteilen hierbei in einer Blindverkostung alle relevanten Qualitätskriterien, wie etwa Reinheit des Geschmacks, Vollmundigkeit sowie die Frische des Produkts.,

