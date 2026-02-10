Neue Dating- und Eventagentur in Köln

Köln gilt als offen, lebensfroh und gesellig – dennoch fühlen sich viele Singles vom digitalen Dating zunehmend erschöpft. Endloses Swipen, Fake Profile, oberflächliche Chats und unverbindliche Begegnungen prägen den Alltag vieler Partnersuchender.

Die Kölner Gründerin Luisa Trögel möchte dem etwas entgegensetzen und hat mit Date-Mahl eine Dating- und Eventagentur ins Leben gerufen, die echte Begegnungen wieder in den Mittelpunkt stellt. Das Konzept verbindet persönliches Matchmaking mit kulinarischem Genuss: Statt Algorithmen und Dating-Apps organisiert Date-Mahl stilvolle Dinner-Dates in ausgewählten Restaurants in Köln und ganz NRW. Alle Singles werden von der Gründerin persönlich kennengelernt und auf Basis von Werten, Lebensstil und individuellen Vorstellungen miteinander gematcht. Auch die komplette Organisation des Dates – vom Partnervorschlag bis zur Restaurantreservierung – übernimmt die Agentur.

Im Fokus steht dabei das gemeinsame Essen als verbindendes Element. Eine entspannte Atmosphäre, Zeit für Gespräche und echte Aufmerksamkeit schaffen den idealen Rahmen für authentische Begegnungen. Date-Mahl richtet sich an Singles aus Köln und Umgebung, die bewusst, niveauvoll und fernab der digitalen Reizüberflutung neue Menschen kennenlernen möchten. Ab Frühjahr diesen Jahres sind Single-Events wie Wine-Tasting, Cocktail & Date und Kochkurse für Singles in kleinen Gruppen geplant.