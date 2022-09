Neue Event-Reihe auf der Zülpicher

In der Kölsch- und Fussballkneipe Kwartier gibt es ab dem 22. September eine neue Eventreihe, die jeden Monat stattfindet. „Kölschet Pläsier em Kwartier“ besteht aus zwei Teilen: ein Kölschquiz rund um die kölsche Lebensart, die Stadt, ihre Menschen, ihr Kölsch und ihre Traditionen. Anschließend wird „dat Schönste wat mer han“ in Sachen kölsche Musik gespielt: klassisches, kölsches Liedgut und aktuelle kölsche Musik, fernab der Ballermann-Attitüde, eher die anspruchsvolleren Bands und Interpreten.

Für das beste Rateteam mit zwei bis maximal sechs Personen gibt es attraktive Preise. Ebenfalls ausgezeichnet wird das Team mit dem höchsten Kölschdeckel. Der Abend wird von der Kölsch Crew organisiert, die bekannt für ihre Brauhaus-Touren ist, voll gespickt mit allem Wissenswerten zur Kölsch-Kultur.

× Erweitern Foto: Ben Hammer Kwartier Köln

Einlass ist um 18h. Das Quiz startet gegen 19h. Der Eintritt beträgt im Vorverkauf fünf Euro und an der Abendkasse sechs Euro. Das After Work bzw. After Hörsaal-Angebot am Donnerstag bleibt an diesem Tag bestehen. Das frisch gezapfte Gaffel Kölsch kostet bis 21h unschlagbare 1,30€. Dienstags gibt es zudem von 18-21h Gaffel Wiess aus dem 0,3l-Eisglas für ebenfalls unschlagbare 2€.

Das Kwartier liegt mitten im Kölner Studentenviertel Kwartier Latäng und ist für seine Fußball-Kompetenz bekannt. Gezeigt werden natürlich alle Spiele des 1. FC Köln sowie weitere Spiele der Fußball-Bundesliga als Einzelpartie und Konferenz.

Weitere Infos unter Vorverkauf unter: www.koelschcrew.de

