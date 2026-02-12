Neue Karneval Kölsch-Box

Pünktlich zum Finale der Session bringen die Kölner Brauereien eine neue Sonderedition in den Handel: die Karneval Kölsch-Box „Elferchen“. Die limitierte Auflage steht ganz im Zeichen der fünften Jahreszeit und versammelt elf Kölsch-Marken in einer aufmerksamkeitsstarken Geschenkverpackung, die um ein Verkostungsglas für das eigene Tasting zu Hause ergänzt wird.

Die Box enthält die Marken Dom, Früh, Gaffel, Hellers, Mühlen, Reissdorf, Richmodis, Schreckenskammer, Sion, Sünner und Zunft. Damit bietet sie einen kompakten Überblick über die Vielfalt der kölschen Braukultur.

„Karneval und Kölsch gehören untrennbar zusammen“, sagt Christian Kerner, Geschäftsführer des Kölner Brauerei-Verbandes. „Die Box macht erlebbar, was Kölsch auszeichnet: Gemeinschaft und Vielfalt.“

Mit der Sonderedition unterstreichen die Kölner Brauereien einmal mehr die besondere Rolle des Kölsch in der Stadt: als identitätsstiftendes Getränk, als Begleiter durch die Session und als Symbol für Zusammenhalt – nicht nur im Karneval.