„Brauhaus Beats“ heißt die neue Party-Reihe, die jeden ersten Samstag im Monat stattfindet. Ab 23 Uhr legen dann im Erdgeschoss DJs im Gaffel am Dom auf und es kann getanzt werden. Der Eintritt ist frei. Den Auftakt macht am 30. April DJ Xela Vie (Trashpop, Herz an Herz) mit einer Mischung aus Hits der 90er-Jahre und kölschen Songs zum Tanz in den Mai. Am 06. Mai geht es dann mit DJ Direct (Herz an Herz) weiter.

Mit dabei ist auch Ben Randerath, der durch seine Mitsingpartys bekannt wurde und mit den Gästen Klassiker der 90er-Jahre singt. Seine Auftritte finden am 17. Juni und 01. Juli statt. „Wir verlängern den Abend im Gaffel am Dom musikalisch“, sagt Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR von Gaffel. „Nach dem Essen geht es weiter. Tische und Stühle werden zur Seite gestellt und fertig ist die Tanzfläche.“

Unterstützt wird die Party-Reihe „Brauhaus Beats“ von Gin de Cologne, Saturn Hohe Straße und Bolt. Der Mobilitätsanbieter hält für jeden Besucher einen Gutschein über 10 Euro für Fahrten mit Taxen und Mietwagen bereit, die über die Bolt-App gebucht werden. Ansonsten gilt bei Bolt: Don't Drink & Drive. Während der „Brauhaus Beats“ ist rund um das Gaffel am Dom der Anti-Alkoholtest in der App Voraussetzung für das Ausleihen von E-Scootern.

Das Gaffel am Dom ist als kölsches Brauhaus mit viel Live-Performance bekannt. Jeden Freitag lädt Björn Heuser zum kölschen Mitsingkonzert ein, es gibt jährlich den zweitägigen Brauhaus-Rock mit Brings oder die Jeck im Sunnesching-Party. Zudem finden Lesungen, Comedy-Events und natürlich Karnevalspartys statt. Im Fassbierkeller laufen kleinere Konzerte und musikalische Abende. Dort kann man auch das Zappes-Diplom erwerben.

Weitere Infos unter: www.gaffelamdom.de

