Die Kölner Künstlerin, Produzentin und Tänzerin Katja Baum nimmt ihre Gäste als „Et Marieche“ mit auf eine außergewöhnliche Entdeckungsreise. Dabei verbindet sie klassisches Sightseeing mit kölscher Musik, persönlichen Geschichten, Humor und jeder Menge Jeföhl. Der neue Gaffel-Doppeldecker ist ein echter Hingucker mit überdimensionalem Gaffel Kölsch-Flaschen und dem Schriftzug „Prost zesamme!“ rollt der Bus durch Köln. Auf zwei Etagen bietet er Platz für insgesamt 70 Gäste. Das Cabrio-Oberdeck verfügt über 45 Sitzplätze mit freiem Blick auf die Stadt. Im Unterdeck befinden sich weitere 25 Plätze sowie eine Kölschlounge mit eigener Bar, an der frisches Gaffel Kölsch ausgeschenkt wird.

Die musikalische Stadtrundfahrt führt über elf Stationen zu bekannten Sehenswürdigkeiten und besonderen Orten der Domstadt. Vom Heumarkt geht es unter anderem zum Deutzer Hafen, zur LANXESS arena, zum Kölner Zoo und zum Dom. Weitere Stationen sind das Scala Theater, der Neumarkt und das RheinEnergieSTADION. Dabei stehen nicht nur die berühmten Wahrzeichen im Mittelpunkt, sondern vor allem die Menschen und Geschichten, die Köln so besonders machen.

„Ich möchte meinen Gästen zeigen, was Köln ausmacht und warum diese Stadt so viel Herz hat“, sagt Katja Baum.

Mit dem neuen Angebot richtet sich Marieche Entertainment, die Veranstaltungs- und Booking-Agentur von Katja Baum, gleichermaßen an Einheimische und Besucher. Während Touristen die Stadt auf besonders unterhaltsame Weise kennenlernen, können Kölner ihre Heimat aus einer ganz neuen Perspektive entdecken.

Die nächsten Stadtrundfahrten findet am 21. November 2026 statt. Abfahrt ist um 18 Uhr am Maritim Hotel Köln. Tickets können unter koeln-mit-marieche.ticket.io gebucht werden.

Darüber hinaus kann der Gaffel-Doppeldeckerbus auch exklusiv für private Feiern, Firmenveranstaltungen und andere Events gemietet werden. Mit seinem Cabrio-Oberdeck, der Kölschlounge und der Bar bietet er eine außergewöhnliche Veranstaltungslocation auf Rädern. Anfrage gehen an: zapfwerk-rhein-sieg.de/contact/