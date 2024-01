Neuer zweiter Geschäftsführer in die Unternehmensspitze der AWB berufen

Uwe Unterseher-Herold ist seit 1. Januar 2024 Mitglied der Geschäftsführung der AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH. Der 60-Jährige verfügt über langjährige Erfahrungen aus den Bereichen Abfallwirtschaft und Stadtreinigung und wird die Geschäftsführung für den gewerblichen Bereich übernehmen. Er folgt auf Ulrich Gilleßen, der nach zwölf Jahren an der Spitze der AWB zum 31. Januar 2024 in den Ruhestand geht. Sprecher der Geschäftsführung der AWB ist Thomas Thalau, der seit Anfang 2023 die Geschicke des Unternehmens leitet. Uwe Unterseher-Herold: „Ich freue mich sehr, in einem Unternehmen Verantwortung zu übernehmen, das modern und zukunftsweisend aufgestellt ist. Gemeinsam mit Thomas Thalau möchte ich die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung der Zukunft in Köln gestalten.“

