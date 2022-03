Neues Grundgesetz: „§12: „Jeiht nit, jitt et nit!“

„§12: Jeiht nit, jitt et nit!“ Wenn es nach Martin Bechler geht, würde das Kölner Grundgesetz um einen Paragrafen erweitert. Sein Testimonial, das jetzt Teil von „Deine Stimme für Köln“ ist, wird auf einigen zehntausend Bierdeckeln abgedruckt.

Die Kampagne der Privatbrauerei Gaffel, die für Köln wirbt, vereint viele prominente Kölner wie die Comedian Carolin Kebekus und Johann König, den Fußball-Experten Thomas Wagner, den Trainer des 1. FC Köln Steffen Baumgart sowie Musiker und Bands wie Brings, Lugatti & 9ine, Eko Fresh, Björn Heuser und Bastian Campmann von Kasalla. „Mit Martin Bechler wird unsere Kampagne mit einem sehr kreativen und unkonventionellen Kopf erweitert“, sagt Sebastian Lenninghausen, Produktmanager bei Gaffel.

× Erweitern Gaffel

Bereits mit Mitte zwanzig gründet Martin Bechler, der in Köln Musikwissenschaften und Germanistik studierte, sein eigenes Tonstudio und arbeitet fortan als Komponist, Produzent und Autor. Aber erst mit Ende vierzig veröffentlicht der Musiker und Multiinstrumentalist seine eigenen Songs zunächst bei Grand Hotel van Cleef in Hamburg und gründet schließlich seine eigene Plattenfirma Tonproduktion Records.

In nur wenigen Jahren führte er seine Band Fortuna Ehrenfeld vom lausig besuchten Kneipenkonzert in die ausverkaufte Kölner Philharmonie. 2021 beruft ihn die Hochschule für Musik und Tanz Köln aufgrund seiner eigenwilligen Poesie als Gastdozent für eine Masterclass in den Fächern Songtexte, Sprachkunst, Metaphonik & Poesie. Mit seinem ersten Roman KORK, den er mit der Autorin Sophia Fritz geschrieben hat, debütiert Martin Bechler in diesem Jahr auf der Lit.Cologne.

