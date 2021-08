Neues in den Köln Arcaden

Bershka steht für junge, trendbewusste und lifestyle-orientierte Mode und gehört zur spanischen Inditex-Gruppe, die Modelinien wie Zara oder Pull & Bear vertreibt. Das Produktportfolio spricht in erster Linie eine junge Zielgruppe an und bietet einen Mix aus trendsetzenden Looks in allen Variationen, legeren Freizeit-Basics sowie speziellen Produktreihen mit Einflüssen von Topstars wie der US-amerikanischen Pop-Sängerin Billie Eilish. Vergangenen Freitag öffnete der Young-Fashion-Filialist im Erdgeschoss seine Türen.

„Wir freuen uns darauf mit Bershka als neuem Ankermieter im Fashion-Segment ein wichtiges Signal für die Köln Arcaden setzen zu können. Uns ist damit abermals eine entscheidende Erweiterung des Mieter- und Markenmixes gelungen und wir können so die Attraktivität der Köln Arcaden für unsere Besucherinnen und Besucher weiter steigern“, sagt Christin Geesink, Shopping Center Managerin der Köln Arcaden.

Weitere Vermietungserfolge in den Köln Arcaden

Zusätzlich dazu empfängt der Only-Store seine Besucherinnen und Besucher zukünftig auf einer rund 125 Quadratmeter größeren Ladenfläche. Die Kundinnen und Kunden erwartet eine modernisierte Filiale mit neuem Ladendesign und einer großen Auswahl an Damenmode und -accessoires auf nun insgesamt über 300 Quadratmetern.

Darüber hinaus rundet die Neueröffnung von TopTop Donuts das Angebot im gastronomischen Bereich des Centers ab. Die Trendmarke in der Donut-Welt begeistert unter anderem durch eine tolle Vielfalt an Fillings und Toppings.

Weitere Infos unter: www.koeln-arcaden.de

