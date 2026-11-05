Theater am Rhein: ATG plant Eröffnung 2029

Das Staatenhaus-Areal in Köln-Deutz bekommt eine neue Nutzung: ATG Entertainment plant dort das „Theater am Rhein“. Nach aktuellem Stand soll die Spielstätte in der zweiten Jahreshälfte 2029 eröffnen. Für den Neubau und die erste Musicalproduktion investiert das Unternehmen nach eigenen Angaben mehr als 100 Millionen Euro.

Geplant sind 1.800 Sitzplätze. ATG rechnet mit rund 500.000 Musicalgästen jährlich; außerdem sollen durch das Projekt mehr als 200 zusätzliche Arbeitsplätze in der Kultur- und Kreativwirtschaft entstehen.

× 1 von 2 Erweitern Foto: ATG/HHP Rendering des Foyers × 2 von 2 Erweitern Foto: ATG/HHP Rendering der Außenansicht Prev Next

Neubau neben historischer Architektur

Wie der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet, werden die ehemaligen Messehallen zurückgebaut, die zuletzt als Ausweichspielstätte der Kölner Oper dienten. Die denkmalgeschützten Backsteinkolonnaden bleiben erhalten. Zwischen dem historischen Gebäudeteil und dem freistehenden Theaterneubau ist eine öffentlich zugängliche Grünanlage vorgesehen. Die Tiefbauarbeiten sollen 2027 beginnen.

Das neue Haus soll langfristig den Musical Dome am Hauptbahnhof ersetzen. Dessen Betrieb ist derzeit bis Anfang 2028 vorgesehen. Um eine Unterbrechung bis zur Eröffnung in Deutz zu vermeiden, spricht ATG mit der Stadt über eine Verlängerung. Welches Musical das „Theater am Rhein“ eröffnen wird, wurde bislang nicht bekannt gegeben.