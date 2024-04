Neues Planungsstudio in den Köln Arcaden

Eine aufregende Neuigkeit erwartet die Kölnerinnen und Kölner, denn IKEA zieht mit einem innovativen Konzept in die Köln Arcaden. Bislang ist das schwedische Einrichtungsunternehmen in Köln mit den Einrichtungshäusern in Köln-Godorf und Am Butzweilerhof vertreten. Mit einem ersten Planungsstudio in NRW folgt nun die Premiere auf der rechten Rheinseite.

In den IKEA Planungsstudios stehen Beratung und Planung im Vordergrund, insbesondere für die beliebten individuell gestalteten Küchen und Kleiderschränke des Einrichtungsunternehmens. Dadurch wird das Einkaufszentrum um ein weiteres Highlight bereichert und bietet den BesucherInnen und Besuchern ein einzigartiges Planungs- und Einkaufserlebnis.

Das neue IKEA Format in den Köln Arcaden wird über eine großzügige Fläche von 350m² verfügen. Centermanager Egzon Hashani ist sichtlich begeistert über die bevorstehende Neueröffnung: „Wir freuen uns, dass wir das erste Planungsstudio in Köln/NRW begrüßen dürfen. Mit dem IKEA Planungsstudio gewinnen wir einen Partner, mit dem wir die Attraktivität des Centers nochmals unterstreichen können. “

Die Eröffnung des neuen IKEA Konzepts in den Köln Arcaden wird mit Spannung zum Ende diesen Jahres erwartet. Weitere Informationen zur Eröffnung folgen.

