Unter dem Titel „Neues us dr Nohberschaff“ erscheint die neunte Ausgabe der Musikproduktion Kölsche Heimat (als Download). Kölsche Heimat ist ein Projekt der Kreissparkasse Köln zur Pflege der besonderen Musik- und Liedkultur unserer Region. Das Ziel ist, aktuelle Trends und Entwicklungen in der kölschen Musikszene aufzugreifen und zu begleiten. Der künstlerische Kopf ist der Journalist und Redakteur Helmut Frangenberg.

Der 50. Geburtstag der kölschen Hymne „En unserem Veedel“ der Band Bläck Fööss ist der Aufhänger und ein willkommener Anlass, dem nachbarschaftlichen Leben in all seinen Facetten ein besonderes Augenmerk zu widmen. Schließlich hat das Veedel-Lied jede gesellschaftliche Entwicklung überstanden, mehr noch: Man hat den Eindruck, dass seine Botschaft von Jahr zu Jahr wichtiger wird. So waren Bands und Musiker, neben den Bläck Fööss u.a. namhafte Künstler wie die Brings, Paveier und Miljö oder das Frauentrio Beer Bitches eingeladen, über „Neuigkeiten aus der Nachbarschaft“ nachzudenken und zu berichten. Die entstandenen musikalischen Ergebnisse sind so bunt wie das Leben selbst, witzig und nachdenklich, kritisch und originell. Und wenn sich viele Interpreten und Interpretinnen in Anlehnung an den Bläck Fööss-Klassiker fragen „Wie sull dat nur wiggerjon?“, dann eint am Ende doch alle das für unsere Regio n so typische kölsche Gefühl des Zusammenhalts – „ejal wat och passeet“.

Die 17 Titel der neunten Folge des Musikprojekts „Kölsche Heimat“ sind erneut ein Beleg für die große Vielfalt einer pulsierenden Musikszene in unserer Region und „unserem Veedel“. Nähere Informationen zu allen Aufnahmen im beigefügten Booklet.

Wo erhalten Interessierte die „Kölsche Heimat“? Interessierte können alle neun der bisher erschienenen Folgen der Kölsche Heimat unter http://www.koelscheheimat.de kostenpflichtig herunterladen. Der Reinerlös aus dem Verkauf fließt an die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler.

Online-Kunden der Kreissparkasse Köln zahlen 5,00 Euro und Nicht-Kunden 8,99 Euro für die gesamte Ausgabe. Im Preis enthalten ist auch ein Booklet mit vielen interessanten Infos zu den Musikern und ihren Musikstücken.

Zur Veranstaltung: Alexander Wüerst, Vorsitzender des Vorstands der Kreissparkasse Köln, eröffnete die Veranstaltung zur Vorstellung der 9. Folge „Kölsche Heimat“ am 26. Oktober 2023 in der Kassenhalle der Kreissparkasse Köln am Neumarkt vor rund 600 geladenen Gästen. „Mit der neuen Ausgabe unserer Kölsche Heimat haben wir wieder kölschen Bands und Musikern der unterschiedlichsten Stilrichtungen die Gelegenheit geboten, zusammenzukommen, sich auszutauschen und gemeinsam mit guter Musik sowie ansprechenden Texten einen Beitrag zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der rheinischen Musikkultur zu leisten. Ein auch in diesem Jahr wieder sehr gelungenes Engagement, das die Kreissparkasse Köln gerne unterstützt“, sagte Wüerst.Anschließend übernahm Helmut Frangenberg das Mikrophon und erläuterte die Auswahl der Musiktitel. Das musikalische Rahmenprogramm wurde gestaltet von Peggy Sugarhill & Till Kersting, Planschemalöör und die Bläck Fööss. Alle Interpretinnen und Interpreten waren auch an der Musikproduktion beteiligt. Gegen Ende der Veranstaltung lud Helmut Frangenberg zum Mitsingfinale ein.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!