Neues von Mühlen Kölsch

Mühlen Kölsch startet eine neue Kampagne und entwickelt die eigenständige Markenwelt konsequent weiter. Die Kommunikation für Mühlen Kölsch, Mühlen Freibier und Mühlen Naturradler alkoholfrei ist im Handel und in der Gastronomie präsent. Zum Einsatz kommen Anzeigen im Lebensmitteleinzelhandel und in Getränkemärkten, digitale Flächen sowie Werbemittel in der Gastronomie und auf Bierdeckeln.

Im Mittelpunkt steht der neue Haupt-Claim „Mach Wind. Mit Mühlen.“, der für Bewegung, Haltung und für besondere Momente steht, die mit Mühlen sichtbar werden. Zentrales Element der Kampagne ist die personalisierte Mühle „Emühlio“. Die Figur tritt in unterschiedlichen Posen auf und transportiert Emotionen sowie verschiedene Anlässe. Der Claim wird dabei flexibel an Themen und Ereignisse angepasst. So heißt es zum CSD „Zeig Flagge. Mit Mühlen.“, zur Fußball-WM „Zusammen jubeln. Mit Mühlen.“ und für das gesamte Sortiment „Stoß an. Mit Mühlen.“ Die Kampagne wurde von der Agentur FederhenSchneider konzipiert.

„Mühlen Kölsch steht für Individualität und Haltung“, sagt Johannes Hemme, Produktmanager von Mühlen. „Mit dem neuen Auftritt geben wir der Marke noch mehr Persönlichkeit und schaffen gleichzeitig genügend Freiraum, um unterschiedliche Themen und Anlässe authentisch aufzugreifen.“

Ein weiterer Baustein der neuen Markenwelt ist die erste Merch-Kollektion von Mühlen Kölsch. Sie umfasst Shirts, Hoodies, Caps und weitere Produkte. Dabei setzt die Kollektion auf hochwertige Materialien und einen modernen Oversized-Look. Die Designs nehmen den Retro- und Vintage-Stil der Marke auf und übersetzen die traditionelle Markenwelt von Mühlen Kölsch in zeitgemäße Streetwear.

Die Kollektion ist bereits online im Mühlen Kölsch Shop erhältlich. Offiziell vorgestellt wird sie am 25. Juni bei einem Pop-up-Event im SMS Zaubertheater auf der Aachener Straße in Köln.

Weitere Informationen und Shop: muehlenkoelsch.de sowie muehlenkoelsch.shop