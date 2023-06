Neugeborener Elefant im Kölner Zoo heißt „Sarinya“

Die am 13. Juni im Kölner Zoo geborene Asiatische Elefantenkuh heißt „Sarinya“. Den Namen wählten die Follower der Social Media-Kanäle des Kölner Zoos bei einer Online-Abstimmung. „Sarinya“ bedeutet auf Thailändisch so viel wie „die Vertrauenswürdige“. Zur Wahl hatte zudem der Name „Shaima“, „die Gutmütige“, gestanden. Die Vorauswahl hatten die Kölner Elefantenpflegerinnen und -pfleger getroffen. An der Abstimmung beteiligten sich knapp 10.000 Menschen.

Mit „Sarinya“ leben nun zehn Asiatische Elefanten im Kölner Zoo – acht Kühe um die Leitkuh „Kreeblamduan“ sowie die beiden Bullen „Bindu“ und „Tarak“. Die Gruppe ist ruhig und entspannt und kümmert sich sehr gut um das Jungtier. „Man merkt, dass unsere Elefanten viel Erfahrung in der Aufzucht haben. Es ist ja bereits das 13. Jungtier, das bei uns zur Welt gekommen ist“, erklärt Zoodirektor Prof. Theo B. Pagel.

„Sarinya“ hält sich meist in der Nähe ihrer Mutter „Bindi“ auf, von der sie regelmäßig gesäugt wird. Das Jungtier wurde noch nicht gewogen. Erfahrungsgemäß überschreiten neugeborene Elefanten nach rund einer Woche bereits die 100-Kilo-Grenze.

Die kleine Kuh ist im Elefantenpark zu sehen. Der Kölner Zoo hat täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

