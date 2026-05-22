Neustart am Brüsseler Platz

Der Brüsseler Platz hat einen seiner bekanntesten Treffpunkte zurück. Nach Umbau und Neuausrichtung präsentiert sich das ROSA jetzt mit einem modernen Bar- und Bistrokonzept.

Ab sofort öffnet die neue Location bereits ab 9 Uhr morgens ihre Türen und verbindet Café, Bistro und Bar zu einem urbanen Ganztageskonzept. Kaffee und kleine Gerichte am Vormittag gehen fließend in Aperitivo, Drinks und entspannte Abende mit frisch gezapftem Gaffel Kölsch über.

Neu gestaltet wurden der Innenbereich und die Außengastronomie auf dem Brüsseler Platz. Die regulären Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags von 09:00 bis 23:00 Uhr, freitags von 09:00 bis 01:00 Uhr, samstags von 10:00 bis 01:00 Uhr sowie sonntags von 10:00 bis 21:00 Uhr.

Oberbürgermeister Torsten Burmester eröffnet das ROSA am Pfingstmontag offiziell. Gemeinsam mit Betreiber Wilke Stroman und Gaffel-Chef Heinrich Philipp Becker wird um 16 Uhr ein Fass Gaffel Kölsch angestochen.

ROSA, Brüsseler Platz 1, 50674 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 09:00 – 23:00 Uhr, Freitag: 09:00 – 01:00 Uhr, Samstag: 10:00 – 01:00 Uhr, Sonntag: 10:00 – 21:00 Uhr