Nicht zu übersehen

Volle Aufmerksamkeit für Gaffel Wiess! Die Kölner Privatbrauerei Gaffel bewirbt aktuell ihre helle, naturtrübe Bierspezialität. Dabei wird die Kampagne „Ganz schön Helle“ auch auf Sonderflächen vermarktet.

Die Mediaagentur ASS Werbe GmbH entwickelte dazu ein besonderes Tool. Auf Mega-Lights wird die gesamte Fläche genutzt. Drei Motive wechseln, die Kernelemente Kölner Dom und der historische Köbes wurden auf den Aluminium-Rahmen foliert.

„Durch die zusätzliche Beklebung haben wir das bereits wuchtige Format Mega-Light vergrößert“, sagt Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR von Gaffel. „So schaffen wir eine maximale Aufmerksamkeit.“

Die Ströer Mega-Light-Flächen stehen in Köln in unmittelbarer Kreuzungsnähe an der Inneren Kanalstraße Ecke Subbelrather Straße. 2.500 bis 3.000 Fahrzeuge sowie 400 Fußgänger passieren in der Stunde die Motive. „Ströer hat diese Fläche extra für uns aus der Netzvermarktung genommen“, sagt Thaddäus Assenmacher, CEO der ASS Werbe GmbH. „Wir hängen dort exklusiv.“

„Wir freuen uns, dass Gaffel zum wiederholten Male eines unserer aufmerksamkeitsstarken Out-of-Home-Medium nutzt. Damit wird der bestmögliche Aufmerksamkeitswert bei der mobilen Zielgruppe erreicht“, sagt Alexander Stotz, CEO Ströer Media Deutschland GmbH. „Zusätzlich zu Kommunikationsüberlegungen im Hinblick auf Ansprache und Inhalte, rückt gerade immer mehr die Verwendung von nachhaltigeren und emissionsärmeren Kommunikationskanälen im Media-Mix in den Fokus. Auch unter diesem Aspekt können unsere Medien punkten.“

Ein Making of der Gaffel Wiess OOH-Kampagne gibt es bei YouTube:

