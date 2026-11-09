Noch bis 16. November

Vereine, Bildungseinrichtungen, gemeinnützige Organisationen und Initiativen aus Köln und der Region können sich noch bis zum 16. November 2026 mit ihren Projekten bei RheinStart bewerben. Gefördert werden Projekte aus den Bereichen Bildung, MINT, Umwelt, Soziales und Digitalisierung. Pro Projekt ist eine Förderung von bis zu 3.000 Euro möglich.

Wie vielfältig die mit RheinStart geförderten Projekte sein können, zeigen Beispiele aus vergangenen Förderrunden: In Köln-Sülz wurden im Rahmen einer Balkonkarawane bislang unbegrünte Balkone gemeinschaftlich bepflanzt. In einem weiteren Projekt fertigten Engagierte aus wiederverwendeter Kleidung und Stoffen adaptive Kleidung für Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit oder Fingerfertigkeit. In der Kölner Körnerstraße gestalteten Menschen aus dem Veedel gemeinsam Mosaike für Pflanzkübel und setzten sich dabei mit Vielfalt und Zusammenhalt auseinander. Auch Projekte für städtische Grünräume wurden bereits unterstützt, darunter das ehrenamtliche Engagement für den ältesten denkmalgeschützten Park Kölns.

„RheinStart fördert ganz unterschiedliche Projekte. Wer sich fragt, ob die eigene Idee zu uns passt, sollte einen Blick auf unsere bisher geförderten Projekte auf unserer Webseite werfen. Dort zeigt sich, wie vielfältig die bisher geförderten Vorhaben sind. Vielleicht ist die eigene Idee schon näher an einer Förderung, als man denkt“, sagt Elfi Pfahlbusch, Projektleiterin von RheinStart.

Die Bewerbung ist unkompliziert: Organisation auf rheinstart.org registrieren und Projekt bis 16. November einreichen. Anschließend startet am 19. November 2026 das öffentliche Online-Voting. Bis zum 26. November können die Projekte ihre Community mobilisieren und Stimmen sammeln. Die zehn Projekte mit den meisten Stimmen erhalten eine Förderung. Ab dem 27. November 2026 stehen die geförderten Projekte fest und haben anschließend ein Jahr Zeit für die Umsetzung.

Weitere Informationen zur Bewerbung und zu RheinStart unter www.rheinstart.org.