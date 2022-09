Leseförderung für Jungen

Gegen sieben andere Teams hatten sich die 15 Jungen der fünften Jahrgangsstufe der Bertha-von-Suttner Realschule Köln aus Vogelsang zum Schuljahresende durchgesetzt im kicken&lesen Köln Wettbewerb: Am vergangenen Sonntag erhielten sie vor dem Spiel des Heimspiels des 1. FC Köln gegen Union Berlin im RheinEnergieSTADION den Wanderpokal kicken&lesen Köln aus der Hand der neuen NRW-Schulministerin Dorothee Feller, die wie ihre beiden Vorgängerinnen die Schirmherrschaft von kicken&lesen Köln übernommen hat. Die Ministerin (2.v.l.) übergab die Trophäe gemeinsam mit Dr. Werner Wolf (rechts im Bild), Präsident des 1. FC Köln und Robert Voigtsberger (links im Bild), Schuldezernent der Stadt Köln. Die Bertha-von-Suttner Realschule konnte den Pokal zum ersten Mal mit nach Hause nehmen.

Ministerin Dorothee Feller gratulierte dem Siegerteam und sagte bei der Pokalübergabe: „Sportlich, kreativ und sicher im Lesen. Ich ziehe meinen Hut vor der Leistung der Schüler! Ganz besonders freue ich mich, dass durch dieses Projekt Jungen Freude am Lesen vermittelt werden kann. Lesen ist eine Schlüsselkompetenz, die in allen Bereichen des Lebens von immenser Bedeutung ist. Lesen kann zudem viel Spaß machen - genau das zeigt kicken&lesen.“

Dr. Werner Wolf: „Es ist bekannt, dass die Lust am Lesen bei Jungen im Alter von ca. 10-14 Jahren stark nachlässt. Dem soll mit Hilfe des Projektes nachhaltig entgegengewirkt werden und das funktioniert ausgezeichnet. Bälle und Bücher, Bewegung und Lernen, passen hervorragend zusammen – Mit seinem Bildungs- und Bewegungsfokus passt das Projekt kicken&lesen Köln ideal zur FC-Stiftung. Die Jungs haben große Freude, erfahren Bestätigung und werden durch den Wettbewerbscharakter dieses vielseitigen Angebots zusätzlich angeregt."

„Die teilnehmenden Jungs trainieren einmal wöchentlich im Unterricht oder in einer kicken&lesen-AG das neugierige, genussvolle Lesen und das Fußballspielen gleichermaßen. Auf dem Weg zum Gesamtsieg am Schuljahresende treten die jeweiligen Schulteams in beiden Disziplinen gegeneinander an und sammeln Punkte für den begehrten Pokal. Zum Wettbewerb gehören u.a. ein Book Slam, sowie ein Trainingstag und das finale Abschlussturnier am RheinEnergie Sportpark.“, so Robert Voigtsberger.

Seit 2013 arbeiten die Projektträger SK Stiftung Kultur und die Stiftung 1. FC Köln gemeinsam daran, die vor allem bei Jungen weitverbreitete Leseunlust und die daraus resultierende geringe Lesefähigkeit zu bekämpfen: kicken&lesen Köln greift deren Fußball-Begeisterung auf und verbindet sie mit der vermeintlich weniger attraktiven Beschäftigung des Lesens. 2021 wurde kicken&lesen Köln mit dem zweiten Preis des Deutschen Lesepreises in der Kategorie „Herausragendes kommunales Engagement in der Leseförderung“ ausgezeichnet.

Um den kicken&lesen Köln Wanderpokal an die jeweilige Schule zu holen, müssen möglichst viele Punkte mithilfe von gelesenen Seiten, bei einem Fußballturnier und dem Book Slam® gesammelt werden. Bei dem finalen Book Slam® wird im Gegensatz zu einem Vorlesewettbewerb nicht die Lesefertigkeit der Teilnehmer abgefordert, sondern die Fähigkeit zur kreativen und inhaltlichen Auseinandersetzung mit der literarischen Vorlage: Die Teams präsentieren ihr Lieblingsbuch vor Publikum in Form von dreiminütigen Bühnenperformances. kicken&lesen Köln basiert auf einer Initiative der Baden-Württemberg Stiftung und des VfB Stuttgart 1893 e.V.

Weitere Infos: www.kickenundlesenkoeln.de

