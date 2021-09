Noch immer ist Brustkrebs die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Jährlich erkranken über 72.000 Frauen in Deutschland, davon circa 16.000 in NRW. Und immer noch sterben 18.000 Frauen pro Jahr an der gefährlichen Krankheit. Durch Früherkennung könnte dies verhindert werden. Auch die Bloggerin Ella Braun wurde mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert aber sie hatte Glück. Denn sie hat am Mammographie-Screening teilgenommen, welches ihren Tumor im Frühstadium entdecken ließ. Ella ist dankbar, dass sie durch die Krebsfrüherkennung heute als geheilt gilt und möchte die Frauen unterstützen, die nicht so viel Glück gehabt haben. 40% der Frauen erkranken noch vor dem 60. Lebensjahr und leiden an den Folgen der Erkrankung und der Behandlung, nicht nur psychisch und körperlich, sondern auch finanziell. Denn viele, gerade selbständige, oder alleinerziehende Frauen geraten im Verlauf ihrer Erkrankung als Folge des Arbeitsausfalls oder sogar Verlustes in eine finanzielle Notlage.

Ohhh de Cologne goes Pink

Mit diesem Event bei Ohhh de Cologne im Brustkrebsmonat Oktober, dem sogenannten PinkTober, möchten Ella, ihre Mitstreiterinnen und die Ärztin, die sie behandelt hat, auf das Thema Brustgesundheit aufmerksam machen mit dem Ziel, Frauen zu motivieren, die Angebote der Brustkrebsfrüherkennung wahrzunehmen. Außerdem sollen Frauen unterstützt werden, die durch ihre Erkrankung in finanzielle Not geraten sind.

Im Rahmen dieser ersten Kölner PinkTober Veranstaltung werden Event Lose verkauft, deren Erlös zu 100% an den Hilfsfonds für krebserkrankte Frauen geht. Die Kölner Bloggerin Ella Braun (@ellastylecologne), die Kölner Schauspielerin Ran Demirkan und andere bekannte Frauen, die von Brustkrebs betroffen waren, werden über ihre Erfahrungen sprechen. Dr. Daniela Rezek und weitere ExpertInnen informieren über den aktuellen Stand von Krebsfrüherkennungsmaßnahmen und Behandlungsmethoden. Es gibt ein Rahmenprogramm mit Live-Musik der Sängerin Yasmina Hunziger und einer Tombola.

Ohhh de Cologne goes Pink, 02.10., Ohh de Cologne, Spichernstr. 6 (Belgisches Viertel), weitere Infos unter: www.aktion-b.de

