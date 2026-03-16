Der Kölner Brauerei-Verband unterstützt die Bewerbung von Köln und der Region Rhein-Ruhr um die Austragung der Olympischen und Paralympischen Spiele. Der Verband startet eine Bierdeckel-Aktion in den Kölner Brauhäusern. Auf den Bierdeckeln wird das Kampagnenlogo der Olympia-Bewerbung mit dem Claim Kölsch verbindet kombiniert.

Olympische und Paralympische Spiele würden für Köln und die Region einen starken Impuls bedeuten. Großveranstaltungen dieser Dimension bringen internationale Aufmerksamkeit und zusätzliche Gäste in die Stadt. Davon profitieren insbesondere Gastronomie, Hotellerie und viele regionale Betriebe.

„Die kölschen Brauhäuser und die Gastronomien freuen sich darauf, Gäste aus aller Welt bewirten zu dürfen“, sagt Christian Kerner, Geschäftsführer des Kölner Brauerei-Verbandes. „Köln hat in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass die Stadt internationale Großveranstaltungen wie Welt- oder Europameisterschaften kann.“

Mit der Bierdeckel-Aktion bringt der Kölner Brauerei-Verband die Botschaft der Bewerbung direkt dorthin, wo kölsche Lebensfreude und Gastfreundschaft täglich gelebt werden: in die Brauhäuser der Stadt. Dort zeigt sich seit jeher, was auch das Leitmotiv der Kampagne ausdrückt: Kölsch verbindet.