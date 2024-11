Orange Days 2024

Am 25. November, dem internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, beginnen die Orange Days, eine weltweite Kampagne gegen Gewalt an Frauen und Mädchen sowie gegen Diskriminierung. Die Sparkasse KölnBonn beteiligt sich erneut an der Initiative: Sie hat Frauenhäusern in Köln und Bonn ihre Crowdfunding-Plattform hiermitherz.de/orange-days zur Verfügung gestellt, damit sie hier Geld für ihre Arbeit sammeln können. Damit nicht genug, hat die Sparkasse 5.000 Euro an die Frauenhäuser in Köln und Bonn gespendet. Auch optisch setzt das Finanzinstitut ein Zeichen. Bis zum Ende der Orange Days am 10. Oktober zeigt sie am Stiftungshaus in Bonn orangefarbene Flaggen – eine nachhaltige Alternative zur orangenen Beleuchtung in früheren Jahren.

Ein dringender Aufruf zum Handeln Die Orange Days lenken die Aufmerksamkeit nicht nur auf die Problematik der physischen Gewalt, sondern auch auf eine weitere beunruhigende Realität: Online erleben Frauen sowie Angehörige von Minderheitengruppen vermehrt Hass und Anfeindungen. Die Aktion fordert ein kollektives Engagement gegen alle Formen der Gewalt und macht sich für mehr Sicherheit im öffentlichen Raum stark.

Kölner Schutzinitiative „EDELGARD“ Auch jenseits der Orange Days setzt sich die Sparkasse KölnBonn für den Schutz von Frauen ein. So unterstützt sie die Kampagne der Kölner Initiative gegen sexualisierte Gewalt „EDELGARD“ mit vier Schutzräumen für Frauen, die sich akut bedroht fühlen. Diese schützenden Orte befinden sich in der Filiale in Nippes, am Neumarkt und Ebertplatz sowie in Mühlheim und sind eine wichtige Anlaufstelle für Frauen, um schnell und unkompliziert Zuflucht zu finden. An schützenden Orten findet sich mindestens eine Kontaktperson, die eine Schulung mitgemacht hat, für sexualisierte Gewalt sensibilisiert ist und Schutzsuchenden Handlungsoptionen aufzeigen kann.

Alle sind herzlich eingeladen, die Orange Days aktiv zu unterstützen. Ob durch Spenden auf hiermitherz.de/orange-days, die Teilnahme an Veranstaltungen, das Teilen von Botschaften in sozialen Medien oder das Aufstellen eigener Zeichen in Orange – jeder Beitrag zählt.