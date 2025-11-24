Orange Days 2025: Sparkasse KölnBonn erhöht Spende für Frauen in Not

Am 25. November, dem Internationalen Tag zur Beendigung von Gewalt gegen Frauen, starten die Orange Days – eine globale Kampagne gegen Gewalt und Diskriminierung gegenüber Frauen und Mädchen. Die Sparkasse KölnBonn beteiligt sich auch 2025 aktiv an der Initiative und stellt Frauenberatungsstellen in Köln und Bonn die Crowdfunding-Plattform hiermitherz.de/orange-days zur Verfügung, über die sie Spenden für ihre unverzichtbare Arbeit einsammeln können. Im Rahmen der Aktion erhöht die Sparkasse ihr eigenes Engagement für das Thema und unterstützt diese Organisationen mit einer Spende von insgesamt rund 20.000 Euro – ein starkes Signal für mehr Solidarität und Schutz.

Alle sind herzlich eingeladen, mitzumachen – ob mit einer Spende über hiermitherz.de/orange-days, durch die Teilnahme an Veranstaltungen, das Teilen von Botschaften in sozialen Medien oder indem sie orangefarbene Zeichen setzen. Jeder Beitrag zählt.

Ein Appell zum kollektiven Handeln

Die Orange Days rücken nicht nur die Problematik körperlicher Übergriffe in den Fokus, sondern machen auch auf die beunruhigende Zunahme von Online-Hass und Anfeindungen gegenüber Frauen sowie Minderheiten aufmerksam. Die Aktion fordert alle dazu auf, sich gegen jede Form von Gewalt zu engagieren und für mehr Sicherheit in öffentlichen Räumen einzutreten.