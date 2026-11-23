Am 25. November, dem internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, beginnen die Orange Days. Die weltweite Aktion macht auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam und setzt ein Zeichen gegen Diskriminierung und Ausgrenzung. Die Sparkasse KölnBonn beteiligt sich auch in diesem Jahr an der Initiative und unterstützt Frauen in Notlagen mit einer Spende von insgesamt 20.000 Euro.

Mit der Förderung stärkt die Sparkasse KölnBonn zwei Organisationen in Köln und Bonn, die Frauen in schwierigen Lebenssituationen begleiten und unterstützen: FrauenLeben und SOLWODI NRW. Zugleich ruft das Institut Interessierte dazu auf, die Projekte mit weiteren Spenden zu unterstützen. Dies ist über die Crowdfunding-Plattform möglich: hiermitherz.de/orange-days

Mit ihrer Spende möchte die Sparkasse KölnBonn die wichtige Arbeit der Beratungs-stellen gezielt fördern. FrauenLeben plant mit dem Projekt „Krisenintervention-plus und Einsamkeitsprävention“, zusätzliche Beratungsangebote für Frauen in psychosozialen Krisensituationen zu schaffen und neue Unterstützungsformate gegen Einsamkeit zu entwickeln. Ziel ist es, Frauen in belastenden Lebensphasen frühzeitig zu begleiten und der Verfestigung psychischer Erkrankungen entgegenzuwirken. Die Finanzierung einer sozialpädagogischen Teilzeitkraft soll dabei helfen, die Fachberaterinnen zu entlasten und zusätzliche Kapazitäten für Krisengespräche zu schaffen.

SOLWODI NRW unterstützt Frauen mit Migrations- oder Fluchtgeschichte, die von Gewalt, Ausbeutung oder Zwang betroffen sind. Dazu zählen etwa Betroffene von Menschenhandel, sexualisierter Gewalt, Zwangsverheiratung oder sogenannter Ehrgewalt. Die Organisation bietet psychosoziale Beratung, begleitet bei Behörden- und Gerichtsterminen und vermittelt bei Bedarf rechtliche, medizinische oder therapeutische Unterstützung. Die Beratung erfolgt kostenlos, vertraulich und auf Wunsch anonym.

Die Sparkasse KölnBonn engagiert sich nicht nur während der Orange Days für den Schutz von Frauen. Auch im Rahmen der Kölner Schutzinitiative EDELGARD stellt sie Schutzräume in mehreren Filialen zur Verfügung. Dort finden Frauen in akuten Bedrohungssituationen schnell und unkompliziert Unterstützung durch geschulte Mitarbeitende.

An folgenden Standorten beteiligt sich die Sparkasse KölnBonn aktuell an der Initiative EDELGARD:

•Filiale Mülheim, Peter-Huppertz-Str. 7, 51063 Köln

•Filiale Neumarkt, Neumarkt 1d, 50667 Köln

•Filiale Nippes, Neusser Str. 236, 50733 Köln

•Filiale Porz, An der Sparkasse 1, 51143 Köln

Alle Interessierten sind eingeladen, die Orange Days aktiv zu unterstützen – sei es durch eine Spende auf hiermitherz.de/orange-days, durch das Teilen der Botschaft in sozialen Medien oder durch eigene Aktionen für mehr Aufmerksamkeit und Solidarität. Denn jeder Beitrag hilft, Frauen zu stärken und Gewalt entschieden entgegenzu-treten.