Trachten, zünftige Musik und gut gelaunten Menschen aus dem Veedel: Am Wahlwochenende veranstalten die Eventbrothers Timo und Philipp Schulte zum ersten Mal das Lindenthaler Oktoberfest auf dem Karl-Schwering Platz. Unter dem Motto O’zapft is gibt es Gaffel Wiess und Gaffel Kölsch frisch vom Fass. Dazu werden Sebastian Lammerich alpenländische Musik am Freitag und Sonntag darbieten und am Samstag spielt der Kölner Ben Randerath um 17:30 Uhr ein einstündiges Mitsingkonzert präsentiert von Gaffel Kölsch. Das Lindenthaler Oktoberfest ist von Freitag bis Sonntag (24.-26.9.) jeweils von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei und darf zum ersten Mal, ohne größeren Auflagen, aber mit Bedacht besucht werden.

Lindenthaler Oktoberfest, 24.-26.09., jew. 11-22h, Karl-Schwering Platz, Eintritt frei, weitere Infos unter: www.gaffel.de

