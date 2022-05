PartnerIn des diesjährigen Kölner KinderSportFestes

Am 14. Mai 2022 kann das Kölner KinderSportFest wieder in gewohnter Form stattfinden. Zwei Jahre lang mussten die Kids wegen Corona auf die beliebte Veranstaltung im Sportpark Müngersdorf verzichten. Im vergangenen Jahr wurde das Fest dezentral bei Vereinen ausgerichtet. Die Sparkasse KölnBonn ist seit vielen Jahren Partnerin des Kölner KinderSportFestes.

Kids können am Samstag den 14. Mai von 11 bis 16 Uhr mit viel Sport und Spaß verbringen. Rennen, springen, werfen, schweben, schießen, balancieren – für jedes Kind ist etwas dabei. Über vierzig Schnupperangebote locken zum Mitmachen – von Abenteuer-Turnen und American Football über Inline-Skaten und Parkour bis zu HipHop-Tanz und Trampolinturnen. Im Vordergrund steht vor allem der Spaß an der Bewegung. Die Angebote richten sich an Kinder zwischen vier und elf Jahren. Dazu gibt es ein buntes Rahmenprogramm für Groß und Klein.

Außerdem haben Kids die Möglichkeit, am Sportlichen Wettkampf Kölner Kinder teilzunehmen in den Disziplinen Weitsprung, Zielwerfen und Linienlauf. Gegen eine Anmeldegebühr von 5 Euro erhalten die Kinder hier ein T-Shirt, einen Sportlerausweis und eine Punktekarte am Schlüsselband sowie eine Teilnehmerurkunde. Die Siegerinnen und Sieger werden mit Medaillen ausgezeichnet.

KinderSportFest, 14.05., 11-16h, Sportpark Müngersdorf, Köln

