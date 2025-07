Pfand-Aktion beim CSD

Gaffel, Mühlen und das GLORIA werden wieder eine Pfandflaschenaktion während der CSD-Demonstration umsetzen. Was letztes Jahr als Schnapsidee entstand, wird dieses Jahr richtig groß! Insgesamt sind drei Wagen der Brauereien bei der Parade dabei, um leere Pfandflaschen zu sammeln. Auch Flaschen anderer Marken werden entgegengenommen. Damit soll die Umwelt geschont und ein Beitrag zur Nachhaltigkeit geleistet werden.

Begleitet wird der erste Pfand-Truck von den beiden charismatischen Chören Grüngürtelrosen und Veedelperlen. Sie unterstützen nicht nur als Wagenengel beim Sammeln der Flaschen, sondern sind auch mit einem großen Fußtrupp aus rund 150 Teilnehmern Teil der Parade. Der Pfandwagen ist an Startnummer 113 positioniert. Dort können auch Flaschen abgegeben werden, wenn sie singen: „Flasche leer, gib sie her“

Ganz zum Schluss der Parade (Wagen Nr. 227/228) sammelt dann das andere fleißige Team bestehend aus GLORIA, KG Grüne Rehinfunken, Netzwerk ZUKUNFT FEIERN!, Zero Wast und Cradle2cardel Flaschen, um sie wieder in den Kreislauf zu bringen. Gut zu erkennen am gelben Jeck im Sunneshing-Wagen, kurz vor der AWB.

„Wir wollen zeigen, dass Feiern und Verantwortung zusammengehören. Mit der Pfandaktion setzen wir nicht nur ein Zeichen für Nachhaltigkeit, sondern stärken auch die queere Community“, sagt Projektmanagerin Sally Halbritter.

Die Aktion war im letzten Jahr ein voller Erfolg: Insgesamt konnten fünf Paletten mit Mehrweg- und Einwegflaschen gesammelt werden. 1111 Euro gingen an den Veranstalter ColognePride e. V.