Phantasialand eröffnet Weltneuheit in 4D

Ab sofort lädt das Phantasialand ein zu einem weltweit einzigartigen Familienabenteuer in 4D: Die 3 Mausketiere. Die neue Attraktion im Herzen der Themenwelt Berlin verbindet eine charmant-rasante Geschichte mit der weltweit neusten 4D-Technik und immersivem Theming – und ist ein grandioser Spaß für Groß und Klein.

Drei Helden. Eine Mission. Unendlicher Spaß.

Die Story: Tief unter den Straßen Berlins öffnet sich die geheime Mäusewelt von Mausville. Doch der Spaß ist in Gefahr: Der fiese Rattenboss will die magische Kugel des Spaßes stehlen. Zum Glück stellen sich ihm drei mutige Helden entgegen: Lottie, Otto und Herbert – Die 3 Mausketiere! Gemeinsam starten die drei Freunde in eine atemlose Mission voller Action, Humor und Herz – die die Gäste hautnah erleben: Man saust mit den mutigen Helden durch verborgene Welten, spürt jede Wendung hautnah. Riecht das Abenteuer, fühlt den Flugwind. Schwingt im Rhythmus der Goldenen 20er … und wird selbst Teil des Abenteuers.

360° Immersion für alle Sinne

Schon beim ersten Schritt in die Attraktion beginnt das Erlebnis: Die detailverliebt neugestaltete Kulisse des Residenz Theaters verbindet den Charme der Themenwelt Berlin direkt mit der Welt der Mausketiere. Der Film wurden bis ins feinste Detail eigens für das Phantasialand erschaffen – bis hin zum zartesten Mäusehaar. Auch die Musik wurde exklusiv für die Attraktion komponiert und vom renommierten Filmorchester Babelsberg eingespielt. So verschmelzen Attraktion, Story und Themenwelt zu einem 360°-Erlebnis, das die Immersion mit jedem Moment steigert.

Eine neue Generation von 4D

Mit Die 3 Mausketiere präsentiert das Phantasialand eine Weltneuheit in 4D: Die weltweit erste soundtransparente 3D-LED-Leinwand mit höchster Farbbrillanz, die weltweit ersten 3D-Panoview-Brillen mit grenzenlosem Sichtfeld und die neusten Premium-Motion-Sitze Europas vereinen sich zum immersiven 4D-Filmerlebnis der nächsten Generation. Die Gäste tauchen mit allen Sinnen ins Abenteuer ein, spüren jede Bewegung, hören jeden Ton aus allen Richtungen und werden Teil einer faszinierenden neuen Filmerfahrung. Ein multisensorisches Erlebnis, das Bild, Ton und Bewegung nahtlos miteinander verschmelzen lässt.

Ein Abenteuer für die ganze Familie

Mit packender Story, witzigen Charakteren und modernster Technik ist Die 3 Mausketiere ein immersives Gesamterlebnis für die ganze Familie – das man nicht nur sieht und hört, sondern mit allen Sinnen spürt. Visuell überwältigend, akustisch packend, voller Überraschungen und vor allem ein unvergesslicher Spaß für die ganze Familie.