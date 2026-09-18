Planspiel Börse macht finanzielle Bildung erlebbar

Am 1. Oktober 2026 startet die 44. Spielrunde im Planspiel Börse. Seit über vier Jahrzehnten ermöglicht das Börsenlernspiel einen risikofreien und praxisnahen Zugang zu den Kapitalmärkten. Bis zum 25. Januar 2027 können die Teilnehmenden mit einem virtuellen Depot und realen Kursen mehrerer europäischer Handelsplätze ihre Anlagestrategien erproben und dabei ihr Finanzwissen erweitern.

Das Planspiel Börse wird vollständig digital gespielt – ob zu Hause, in der Schule oder unterwegs. Über die gleichnamige App sowie die Webversion können die Teilnehmenden auf ihr virtuelles Depot zugreifen. Zum Start stehen pro Depot 50.000 Euro virtuelles Kapital zur Verfügung. Neben dem Wettbewerbsdepot gibt es ein Trainingsdepot, in dem Anlagestrategien ohne Auswirkungen auf die Wettbewerbswertung ausprobiert werden können. Die Spielrunde 2026/27 bringt mehrere neue Funktionen, unter anderem einen Chatbot, der Fragen rund um das Spiel beantwortet.

Schüler:innen, Studierende, Lehrkräfte und weitere Börseninteressierte, die im Geschäftsgebiet der Kreissparkasse Köln (Rhein-Erft-Kreis, Rhein-Sieg-Kreis, Rheinisch- Bergischer Kreis und Oberbergischer Kreis) wohnen oder arbeiten, können sich ab sofort in den entsprechenden Wertungsgruppen anmelden. Den für die Registrierung benötigten Code und weitere Informationen gibt es unter www.ksk-koeln.de/boersenspiel.

Die drei bestplatzierten Teams in der Depot- und Nachhaltigkeitswertung in Deutschland gewinnen attraktive Preise. Zusätzlich vergibt der Deutsche Sparkassen- und Giroverband einen Schulpreis an die Schulen der fünf besten Schülerteams.

Die Kreissparkasse Köln lobt darüber hinaus eigene Preise im Wert von rund 35.000 Euro für die erfolgreichsten regionalen Teilnehmenden aus. Diese werden im Frühjahr 2027 bei einer feierlichen Abschlussveranstaltung übergeben.

Das Planspiel Börse ist ein Lernprojekt der Sparkassen, das Jugendlichen und jungen Erwachsenen einen praxisnahen Einblick in die Welt der Börse und der Finanzen ermöglicht. Seit 1983 wird das Planspiel jedes Jahr in Deutschland und anderen europäischen Ländern durchgeführt. Unterstützt wird es unter anderem vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV), den regionalen Sparkassenverbänden, der DekaBank und der Europäischen Sparkassenvereinigung (ESBG).