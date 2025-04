Platz 7 weltweit

In der aktuellen Rangliste der renommierten Fachzeitschrift „DJ Mag" wurde der Club auf Platz 7 der weltweiten Top 100 Clubs gewählt und verteidigt damit seinen Titel als bester Club Deutschlands. Seit seiner Gründung im Jahr 2005 hat sich das Bootshaus zu einer festen Größe in der elektronischen Musikszene entwickelt. Der Club, gelegen am Mülheimer Hafen, bietet auf 3 Floors ein einzigartiges Erlebnis für Musikliebhaber. Jeder Raum zeichnet sich durch eine individuelle Atmosphäre und ein maßgeschneidertes Soundsystem aus.

In den vergangenen Jahren konnte das Bootshaus zahlreiche internationale Top-DJs wie Amelie Lens, DJ Diesel (Shaquille O'Neal), Hardwell, Headhunterz, I Hate Models, James Hype,KSHMR, Oliver Heldens, David Guetta, Steve Aoki, Tiësto und Vini Vici. Diese Bookings unterstreichen den exzellenten Ruf des Clubs in der globalen Musikszene. Neben den beeindruckenden Line-ups hat das Bootshaus auch eigene Eventmarken wie Blacklist, Nibirii und Loonyland etabliert, die jeweils für unterschiedliche Musikrichtungen und außergewöhnliche Partys stehen. Diese Marken haben sich nicht nur in Köln, sondern auch deutschlandweit einen Namen gemacht und tragen zur Vielfalt und Dynamik des Clubprogramms bei.

Mit dieser erneuten Platzierung in den Top 10 der weltweiten Clubszene festigt das Bootshaus seinen Status als führender Club in Deutschland und als bedeutende Institution auf internationaler Ebene. Die kontinuierliche Anerkennung durch das „DJ Mag" spiegelt das Engagement und die Leidenschaft des gesamten Teams wider, unvergessliche Nächte für Musikbegeisterte aus aller Welt zu schaffen.

Bootshaus Cologne, Auenweg 173 (Deutz), 51063 Köln, www.bootshaus.tv