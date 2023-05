Platz eins bei der Gaffel-Aktion „Verein(t) gewinnt“

Die Kameradschaftskasse der Löschgruppe Hohkeppel hat die Gaffel-Aktion „Verein(t) gewinnt“ für sich entschieden. Mit beeindruckenden 33.496 Codes sicherte sich die Wehr den ersten Platz in der Endabrechnung und hat damit ein Konzert von Brings gewonnen. Bei der Gaffel-Aktion, die im Sommer letzten Jahres erfolgreich lief, haben über 1.500 Vereine, Freizeitkicker, Kegelvereine, Doppelkopfrunden, Dartteams und viele weitere Gruppen mitgemacht. Zu den Top-Preisen gehörten Exklusiv-Konzerte von Brings, Kasalla und Miljö.

× Erweitern Foto: Gaffel Die Gewinner: Löschgruppe Hohkeppel

Am 12. Mai um 22 Uhr kommt nun die Band um Frontman Peter Brings in den Hohkeppeler Hof. „Das ganze Dorf steht kopf und freut sich über den Erfolg“, sagt Unterbrandmeister Alexander Fuchs. „Die Hohkeppeler haben bewiesen, dass Zusammenhalt und Gemeinschaftssinn zu großartigen Erfolgen führen können.“ Über 400 Hohkeppeler werden auf persönliche Einladung der Feuerwehr an der Veranstaltung teilnehmen. Vor Brings spielt an dem Abend die Band Lossjonn. Mitbegründer und Sänger Markus Remmel stammt ebenfalls aus Hohkeppel.

„Wir freuen uns, dass wir mit unserer Aktion die vielen Menschen im Ehrenamt unterstützen können“, sagt Gaffel-Produktmanager Sebastian Lenninghausen. „Die unglaubliche Verbundenheit der Hohkeppeler ist sehr beeindruckend.“ Der gesamte Reinerlös der Veranstaltung wird zu 100 Prozent in ein neues Mehrzweckfahrzeug für die Löschgruppe Hohkeppel fließen. Die gesammelten 33.496 Kronkorken mit den eingegebenen Codes werden am Abend an die Organisation Lächelwerk e.V. übergeben. Der Erlös aus dem Verkauf der Kronkorken geht an erkrankte, traumatisierte und sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche.

Bereits im März spielte Kasalla im Rahmen der Gaffel-Aktion für den zweiten Gewinner, den Sparvereins GG-GIESSTECHNIK aus Nümbrecht. Als Drittplatzierter feiert am 5. August ebenfalls eine Löschgruppe mit Miljö, nämlich der Förderverein der Löschgruppe Birk 1994.

