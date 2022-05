Poetry-Slam-Tour im Kölner Einkaufsbahnhof

Seit dem 14. Und noch bis zum 29. Mai macht die Poetry-Slam-Tour 2022 nach einem mehr als gelungenen Auftakt in Münster (Westfalen) Hauptbahnhof in Köln Station, bevor sie nach dem bezeichnenden Motto „Von Stadt zu Stadt“ ihre kleine NRW-Reise nach Düsseldorf und Duisburg fortsetzt. Poetry Slam als beliebtes Veranstaltungsformat, bei dem Kunstschaffende mit selbst verfassten Texten gegeneinander antreten, wird hier in einer ganz neuen und besonderen Form präsentiert: Die poetischen Werke von vier ausgewählten KünstlerInnen genießt man im Kölner Einkaufsbahnhof in Kürze unter einer Sounddusche.

Die Poetry-Slam-Ausstellung bietet BesucherInnen und Reisenden im Hauptbahnhof Köln eine willkommene Auszeit inmitten des Bahnhof-Trubels. Mit der besonderen Art der Präsentation hat das Team von Mein EinkaufsBahnhof gemeinsam mit der in der Slam-Szene verankerten Event-Agentur Artbookings ein Konzept realisiert, das mit sehr viel Herzblut und Leidenschaft entwickelt wurde.

Poesie-Regen unter der Sounddusche

Unter den vier Soundduschen vor Ort regnet es sprichwörtlich Poesie: Eingespielt werden eigens für diese Aktion aufgenommene Poetry-Slam-Texte von vier in der Slammer-Szene bekannten KünstlerInnen. Jede Stadt, in der die Aktion gastiert, wird dabei von einer Poetin oder einem Poeten repräsentiert, die oder der einen besonderen Bezug zur lokalen Szene hat.

Auch die Geschichten selbst drehen sich um die eigene Heimatstadt, um besondere Orte oder um die Entscheidung zwischen verschiedenen Städten. So macht es nicht nur Spaß, diesen Texten an einem dafür eher ungewöhnlichen Ort zu lauschen – es ist auch die eine oder andere Inspiration für einen kleinen Ausflug in der Region dabei.

Die drei weiteren KünstlerInnen sind:

Andreas Weber (Münster): Als altgedienter Poetry Slammer und zentraler Kulturveranstalter rund um Münster hat er die Szene entscheidend mitgeprägt, während er in seinen Texten mit dezent-ironischer Herzlichkeit zeigt, wie vieles im Alltag beim genaueren Hinsehen ein Schmunzeln auf die Lippen zu zaubern vermag.

Aylin Celik (Düsseldorf): Ob als inoffizielle Stadtpoetin oder als soulige Pop-Sängerin: Aylin sagt auf der Bühne aus ganzem Herzen das, was gesagt werden muss und setzt sich für gesellschaftspolitische Themen ein – auf der Bühne ebenso wie im Team des soziokulturellen Zentrums zakk, wo sie das Literaturgeschehen innerhalb der Stadt mit voranbringt.

Malte Küppers (Duisburg): Er ist großartig darin, seinen Mitmenschen eine gute Zeit zu bescheren. Weil er sie herzlich zum Lachen bringt und weil er neben einer gehörigen Prise Quatsch auch stets die positiven Seiten hervorzuholen weiß – in seiner Arbeit als Sozialarbeiter ebenso wie als charmanter Geschichtenerzähler.

Gewinnspiel

Verknüpft mit der Ausstellungsreihe ist ein Gewinnspiel, bei dem Nachwuchstalente ihre künstlerischen Texte einreichen können. Als Hauptgewinn für das kreativste Werk winkt an jedem der vier Veranstaltungsorte die Teilnahme an einem Poetry-Slam-Schreibworkshop bei einer der Protagonistinnen: Aylin Celik. Als weitere Preise werden je Standort fünf Einkaufsgutscheine nach Wahl von Mein_EinkaufsBahnhof vergeben.

Weitere Infos unter: www.einkaufsbahnhof.de

"Lass es Poesie regnen..." Poetry-Slam-Tour, bis 29.05., C-Passage, Kölner Hauptbahnhof, Innenstadt

