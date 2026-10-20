Pokalübergabe an die Mädchenteams vor 2000 Fans

Foto: Pokalübergabe nach dem Mädchenfinale um den Kreissparkasse Köln-Cup (von links): Justin Holdack (TuS Marialinden), Marco Steinbach (Kreissparkasse Köln), Inga Schuldt (1. FC Köln), Maja Jötten (TuS Marialinden), Emily Padschuda (FFC Bergheim), Ulf Sobek (1. FC Köln), Willibert Coskun (FFC Bergheim).

Die U13-Juniorinnen des TuS Marialinden haben das erstmals ausgetragene Endspiel zweier Mädchenteams um den Kreissparkasse Köln-Cup gewonnen. Im Finale im Kölner Franz-Kremer-Stadion am 17. Oktober setzten sich die Gelb-Schwarzen deutlich mit 5:0 (4:0) gegen den FFC Bergheim durch. Die Treffer erzielten Maja Jötten (3), Annabel Willms und Paula Hoppe. Eingebettet war das Cup-Finale in den Bundesligaspieltag der Frauen des 1. FC Köln, die einen 3:1-Heimsieg über den Hamburger SV erzielten.

Für das Endspiel qualifiziert hatten sich die Mädchenteams im Mai bei den beiden Vorrundenturnieren um den Kreissparkasse Köln-Cup. Der FFC Bergheim hatte das Turnier für linksrheinische Mannschaften in Quadrath-Ichendorf für sich entscheiden können. Die Juniorinnen des TuS Marialinden waren aus dem Turnier in Lindlar für Mannschaften aus dem Rechtsrheinischen als Siegerinnen hervorgegangen.

So kamen die Vorrundensiegerinnen zu dem besonderen Erlebnis, ein Spiel auf derselben Bühne auszutragen wie die Kölner Bundesligaspielerinnen. Von der Tribüne aus jubelten Freunde und Familie den Juniorinnen zu. Nach dem Abpfiff hatten die Finalistinnen beider Teams die Möglichkeit, sich mit den Profi-Spielerinnen des 1. FC Köln auszutauschen und Erinnerungsfotos zu schießen.

Die Siegerehrung fand dann unmittelbar vor dem Anpfiff des Bundesligaspiels auf dem Spielfeld vor über 2000 Zuschauenden statt. Für die Kreissparkasse Köln überreichte Marco Steinbach, Mitglied des Vorstands, die Pokale an die beiden Spielführerinnen. Im Anschluss waren die Mannschaften mitsamt Trainergespann und Familien von der Kreissparkasse Köln eingeladen, das Bundesligaspiel auf der Tribüne zu verfolgen.