Ab dem 27. November 2026 öffnet in Köln-Ehrenfeld eine Erlebniswelt, die Besucherinnen und Besucherin eine der faszinierendsten und zugleich verletzlichsten Regionen unseres Planeten entführt.„POLARWELTEN – Die immersive Ausstellung über die Arktis und Antarktis“, die bereits am 30. Oktoberin München Weltpremiere feiert, verbindet spektakuläre Natur, modernste Medientechnikund wissenschaftlich fundiertes Wissen zu einer eindrucksvollen Expedition für die ganze Familie.Am Standort in der Oskar-Jäger-Straße 99, der zuvor bereits Ausstellungen wie „The Mystery ofBanksy – A Genius Mind“ und „Titanic: Eine Immersive Reise“ beherbergte und wo noch bis zum25. Oktober „SERIENKILLER – Die True Crime Ausstellung“ zu sehen ist, macht dieses moderne undzukunftsweisende Ausstellungsformat ab Ende November die Schönheit, Vielfalt und Bedeutung derPolarregionen auf emotionale und zugleich verständliche Weise greifbar und mit allen Sinnen erlebbar.

Eine Reise an die entlegensten Orte unserer Erde

Der Rundgang führt durch verschiedene Themenwelten und eröffnet vielfältige Perspektiven auf Arktis und Antarktis. Dabei erfahren die Gäste, was die beiden Polarregionen unterscheidet und welche besonderen Bedingungen das Leben im ewigen Eis prägen. Einblicke in die internationale Polarforschung und ein nachgebildetes Forschungscamp zeigen, unter welch extremen Bedingungen Erkenntnisse über Klima, Ozeane und Eis gewonnen werden. Auch das Leben der Inuit und die enge Verbindung von Kultur, Natur und jahrtausendealtem Wissen werden thematisiert. Ein weiterer Schwerpunkt ist die einzigartige Tierwelt der Pole: Imposante Nachbildungen, Fotografien, Filmsequenzen und interaktive Medien vermitteln die faszinierende Vielfalt dieser außergewöhnlichen Lebensräume.

Der immersive 360°-Erlebnisraum – das emotionale Herzstück der Ausstellung

Höhepunkt der Ausstellung ist der immersive Erlebnisraum: In einer rund 25-minütigen Inszenierung verschmelzen monumentale Bildwelten, modernste Projektionstechnik und authentische Naturklänge zu einer eindrucksvollen Expedition durch die Polarregionen. Majestätische Gletscher und gewaltige Eisberge ziehen vorüber, Eisbären, Pinguine und Wale erscheinen in ihrer natürlichen Umgebung, geheimnisvolle Unterwasserwelten öffnen sich. Polarlichter tanzen über den Himmel, während Mitternachtssonne und Polarnacht das Gefühl für Zeit und Raum verändern. So tauchen die Gäste mit allen Sinnen in eine der spektakulärsten und zugleich fragilsten Landschaften unseres Planeten ein.

Wenn Forschung zum Erlebnis wird

„POLARWELTEN“ ist ein Erlebnis für alle Generationen – von Familien mit Kindern und Schulklassen bis zu interessierten Erwachsenen. Spielerische Entdeckungsangebote und fundiertes Wissen verbinden sich mit modernem Storytelling zu einer emotionalen Expedition, die Wissen, Unterhaltung und Naturerlebnis eindrucksvoll vereint.

Eine Einladung, unseren Planeten neu zu entdecken

„Mit ‚POLARWELTEN‘ wollen wir Wissenschaft emotional erlebbar machen und zeigen, wie eng die Polarregionen mit unserem Leben und unserer Zukunft verbunden sind. Mit starken Bildern, modernster Medientechnik und faszinierenden Naturerlebnissen nehmen wir unsere Gäste mit auf eine Expedition, die begeistert, informiert und zum Nachdenken anregt – ganz ohne erhobenen Zeigefinger“, sagt Oliver Forster, Konzeptionär, Produzent und örtlicher Veranstalter von COFO Entertainment.

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Spendenprojekt „Greenpeace“

Seit Jahrzehnten setzt sich Greenpeace für ihren Schutz und den Erhalt ihrer einzigartigen Ökosysteme ein. Die Organisation entstand Anfang der 1970er-Jahre aus einer internationalen Protestbewegung gegen Atomtests und entwickelte sich zu einer weltweit tätigen Umweltorganisation. Bekannt ist Greenpeace insbesondere für öffentlichkeitswirksame, gewaltfreie Aktionen und Kampagnen, mit denen die Organisation auf Umweltprobleme aufmerksam macht. Zu den zentralen Themen zählen heute der Schutz des Klimas und der Meere, der Erhalt der Artenvielfalt und der Wälder sowie der Einsatz für eine nachhaltigere und friedlichere Zukunft.

Eine besondere Rolle spielt dabei der Schutz der Polarregionen. Arktis und Antarktis sind Lebensraum zahlreicher hoch spezialisierter Tier- und Pflanzenarten und zugleich von großer Bedeutung für das globale Klima. Greenpeace engagiert sich deshalb seit vielen Jahren für den Erhalt dieser einzigartigen Ökosysteme und gegen ihre zunehmende Gefährdung durch Klimawandel, industrielle Nutzung und Verschmutzung.

Um Greenpeace zu unterstützen ist es den Machern der „POLARWELTEN“ ein Anliegen, die Aufmerksamkeit auf diese außergewöhnlichen Naturräume und ihre Schutzbedürftigkeit zu lenken. Damit verbindet die Kooperation das eindrucksvolle Ausstellungserlebnis mit einer der zentralen Fragen unserer Zeit: Wie können wir die Polarregionen für kommende Generationen bewahren?

Eine eigens in der Ausstellung aufgestellte Spendenbox lädt alle Besucher dazu ein, die Arbeit von Greenpeace, insbesondere das Projekt „Deep Arctic Expedition“ finanziell zu unterstützen. Greenpeace dringt gemeinsam mit führenden Wissenschaftlern in die bislang kaum erforschte arktische Tiefsee vor und dokumentiert einzigartige Lebensräume in bis zu 3.000 Metern Tiefe. Die gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse sollen dazu beitragen, dieses fragile Ökosystem vor der Zerstörung durch Tiefseebergbau zu schützen. Der Spendenerlös wird dann von den Ausstellungsmachern verdoppelt und kommt zu 100% der Aktion zugute. So möchte „POLARWELTEN“ nicht nur die Schönheit und Faszination der eisigen Welten erlebbar machen, sondern zugleich das Bewusstsein dafür stärken, wie wertvoll und schützenswert diese einzigartigen Lebensräume sind.

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PRODUZENT & ÖRTLICHER VERANSTALTER: COFO Entertainment, Passau COFO

Entertainment zählt mit mehreren hundert Veranstaltungen pro Jahr zu den führenden Veranstaltern im deutschsprachigen Raum. Das breit gefächerte Portfolio reicht von Konzerten über Musicals, Shows und Comedy bis hin zu Family Entertainment. Auch in München ist COFO regelmäßig in verschiedenen Veranstaltungsstätten zu Gast – 2027 mit insgesamt 18 Terminen im Circus Krone Bau, der Kleinen Olympiahalle und dem Deutschen Theater.

Ein wichtiger und stetig wachsender Bestandteil dieses vielseitigen COFO-Portfolios ist besonders das internationale Ausstellungsgeschäft. Den erfolgreichen Einstieg in diese Sparte markierte 2013 die Ausstellung über die weltberühmte Terrakotta-Armee und den 1. Kaiser von China in der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz. Es folgten Blockbuster-Ausstellungen wie „Tutanchamun – Sein Grab und die Schätze“, „Da Vinci – Das Genie“, „Körperwelten“ und „Titanic – echte Funde, wahre Schicksale“, die im gesamten deutschsprachigen Raum präsentiert wurden.

Selbst während der Herausforderungen der Corona-Pandemie baute COFO sein Engagement im Ausstellungsbereich konsequent weiter aus. Mit dem innovativen Konzept „Kunst als Erlebnis“ wurden neue Wege der Kunstpräsentation beschritten. Projekte wie „Die großen Meister der Renaissance“ und „Andy Warhol – Pop Art Identities“ sowie immersive Produktionen wie „Van Gogh – The Immersive Experience“ oder „Titanic: Eine Immersive Reise“ eröffnen dem Publikum neue Zugänge zu Kunst, Kultur und Geschichte und machen sie auf besondere Weise erlebbar.

Eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte sind die von Oliver Forster produzierten Ausstellungen über den Street-Art-Superstar Banksy. „The Mystery of Banksy – A Genius Mind“ und „House of Banksy – An Unauthorized Exhibition“ waren mittlerweile an 41 Standorten in zwölf Ländern zu sehen und begeisterten zusammen mehr als vier Millionen Besucher. Auch in München setzte dieses Ausstellungskonzept ein starkes Zeichen: 2021 eröffnete „The Mystery of Banksy – A Genius Mind“ mitten in der Corona-Pandemie in München mit einer Weltpremiere. 2024 legte der Veranstalter mit „House of Banksy München“ direkt am Stachus nochmals nach, begeisterte 200.000 Besucher und unterstrich damit eindrucksvoll das Potenzial innovativer Ausstellungserlebnisse in zentraler Innenstadtlage.

Insgesamt hat COFO seither knapp 100 Ausstellungsprojekte im In- und Ausland realisiert und damit Millionen Menschen erreicht. Das Unternehmen steht für Innovation, Vielfalt und Qualität im Live- Entertainment und Ausstellungsbereich – mit dem Anspruch, immer wieder außergewöhnliche Erlebnisse zu schaffen, die Menschen zusammenbringen und nachhaltig in Erinnerung bleiben.

VORVERKAUF

Um die Besucherströme optimal lenken zu können, ist die Buchung eines Zeitfensters erforderlich. Mit dem Zeitfenster-Ticket ist der Zugang zur Ausstellung innerhalb des gebuchten Timeslots möglich, die Verweildauer ist dabei zeitlich unbegrenzt.

Wer flexibel bleiben oder Tickets ohne zeitliche Bindung verschenken möchte, für den sind sogenannte Flex-/Geschenktickets die richtige Alternative. Mit ihnen ist der Zugang zur Ausstellung innerhalb des gebuchten Monats ohne Vorreservierung oder Uhrzeitbindung jederzeit möglich, die Verweildauer ist zeitlich unbegrenzt. Diese Tickets sind nur in begrenzter Anzahl verfügbar und eignen sich besonders als Geschenk für jeden Anlass.

„Polarwelten – Die immersive Ausstellung über die Arktis und Antarktis“, Weltpremiere ab 27.11., Ö: Di/Mi/So & Feiertage 10–18h, Do–Sa 10–20h, Oskar-Jäger-Str. 99, 50825 Köln-Ehrenfeld, Tickets unter www.polar-welten.de, bei bekannten Vorverkaufsstellen und ab Ausstellungsbeginn an der Tageskasse