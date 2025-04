Premiere im Kölner Zoo

Das ist mega – im Kölner Zoo sind die Dinos los! Ab Samstag, 12. April, leisten detailgetreue XXL-Skulpturen u.a. von Argentinosaurus, Triceratops oder Tyrannosaurus Rex den echten Tieren Gesellschaft. Der Zoo der Domstadt bietet dieses Extra-Highlight aus Anlass seines 165-jährigen Bestehens, das er 2025 feiert. Die Sonderschau steht rd. zwei Jahre im Zoo.

Große und kleine Zoo-Gäste tauchen ab Samstag im Kölner Zoo ein in die Urzeitwelt der ausgestorbenen Mega-Tiere und lernen mehr über ihre faszinierende Biologie oder die Gründe, warum sie ausgestorben sind. An 14 verschiedenen Standorten im Zoo werden insgesamt 24 lebensgroße, sich bewegende Dinosaurier zu sehen sein. Zusätzlich bietet der Zoo eine Virtual Reality-Reise in die Zeit der Dinos.

„Wir sind sehr stolz, zu unserem 165-jährigen Bestehen diese große Dinoschau präsentieren zu können. Sie verbindet all das, wofür auch der Kölner Zoo seit jeher steht: Spaß, Erholung, staunen, entdecken und Neues erfahren“, so die Zoovorstände Prof. Theo B. Pagel und Christopher Landsberg. „Spektakuläre Dino-Skulpturen und die Virtual Reality-Experience unseres Partners TimeRide inmitten unserer 12.000 Tiere, denkmalgeschützten Häuser und weitläufigen Parklandschaften: Auch im 165. Jahr ist der Zoo ein Publikumsmagnet mit neuen Highlights.“

Riesenspaß mit Riesendinos – für die ganze Familie

Highlight unter den Dino-Skulpturen ist der 15 Meter hohe und 35 Meter lange Argentinosaurus. Er steht auf der Wiese in der Mitte des Zoos am Alten Nashornhaus. In seinen Dimensionen ebenso imposant ist der 3,5 Meter hohe und 12 Meter lange Tyrannosaurus Rex – eindrucksvoll in Szene gesetzt auf dem großen Zoo-Weiher. Seine Riesen-Fleischfresser-Zähne zeigt der Velociraptor vis a vis des Pavianfelsens. Der 7 Meter lange Hypselosaurus am Gehege der Pelikane, der 8 Meter umfassende Europasaurus am Haupteingang oder der 10 Meter lange Triceratops inklusive Jungtier in Nähe der Tapir-Außenanlage sorgen ebenfalls für große Augen unter großen und kleinen Zoo-Gästen.

Viele der mit Detailliebe aufwendig gestalteten Figuren bewegen sich – in dem sie z.B. das Maul auf und zu klappen. Der überwiegende Teil der Skulpturen wurde extra für den Kölner Zoo gefertigt und aus Übersee eingeschifft. Der Zoo kooperiert dafür mit dem US-amerikanischen Unternehmen „Dino Don“, dem weltweit führenden Anbieter von Dinosaurier-Schauen.

Zoo-rück in die Urzeit mit dem „Dino VR Erlebnis“

Film ab: Weiteres Highlight und echter Hingucker unter den Dinoworld-Angeboten im Zoo ist das „Dino VR Erlebnis“ der VR-Experten von „TimeRide“. Gäste gehen dabei im Alten Nashornhaus auf eine rd. 10-minütige Virtual Reality-Zeitreise in die ferne Vergangenheit. Die Expedition führt mittels VR-Brille viele Millionen Jahre vor unsere Zeit mitten unter die Dinosaurier. Die Virtual Reality-Experience begleitet den Siegeszug der Dinos auf dem Land, in der Luft und im Wasser – bis zum Ende ihrer Vorherrschaft vor ca. 66 Millionen Jahren. Erzähler dieser packenden Zeitreise ist der Kölner Erfolgsautor Frank Schätzing.

Dino-Ticket zum Vorteilspreis – für Zoobesuch, Dino-Parcours, VR-Reise und Panini-Sonderheft

Das Ticket für Dino-Fans: Los geht die große Expedition zu Triceratops und Tyrannosaurus Rex mit dem Dino-Ticket. Es beinhaltet eine Zoo-Tageskarte (inkl. Aquarium), die Virtual Reality-Reise im Alten Nashornhaus und zusätzlich das exklusiv für das 165-jährigen Zoo-Jubiläum konzipierte Panini Stickerheft (inkl. 6 Gratis-Stickern).

Es ist das erste Mal, dass der Kölner Zoo in seiner langen Geschichte ein eigenes Panini-Album erhält – das lässt Sammlerherzen höherschlagen. Das Album bietet auf 48 Seiten Platz für 260 Sammelsticker rund um „Marlar“, „Hennes“ & Co. Zusätzlich enthalten sind drei Sonderseiten „Dinoworld Köln". Gedruckt wurde das Jubiläums-Stickeralbum in der traditionsreichen Panini Druckerei in Modena, Italien.

Tipp – So ein Kindergeburtstag

Kids-Party mal anders: Zwischen riesigen Dinos kommen kleine Geburtstagsgäste mit ihren Freunden ganz groß raus! Mach Deinen Kindergeburtstag zu einer ganz besonderen Dino-Safari. Entdecke die Welt von T. Rex & Co. mit Deinen Gästen im Kölner Zoo. Vorlagen für Dino-Einladungskarten und Dino-Gastroangebot runden das Paket ab. Kindergeburtstag Dino-Safari für max. 10 Kinder, 75 € zzgl. Eintritt. Auch in Kombination mit „Dino VR Erlebnis“ buchbar unter zoobegleiter@koelnerzoo.de. Tipp: Unter dieser Adresse können sich ebenfalls erwachsene Dino-Fans eine individuelle Dino-Führung mit spannenden Hintergrund-Fakten sichern.

Auch die Zoo Gastronomie und der Zoo Shop sind den Dinos auf der Spur – mit dem Dino Menü (4 vegetarische Nuggets, Pommes und Getränk inkl. 3 Sticker-Tüten) oder dem Jurassic-Slush Eis mit (2 Tütchen). Im Shop gibt es pro 5€ Umsatz ein Sticker-Tütchen geschenkt.

Alle Tickets Online zum Vorteilspreis

Das Dino-Ticket, Eintrittskarte inkl. Stickerheft und „Dino VR Erlebnis“ kostet 35 Euro für Erw. und 21 Euro für Kinder. Natürlich sind auch Heft und VR Film einzeln buchbar, sie liegen dann bei 6,- Euro für das Panini Heft und 11,- Euro für die „Dino VR Erlebnis“. Sticker und Heft sind im ZooShop auch einzeln erhältlich. Jahreskarten-Inhaber und Mitglieder des Fördervereins erhalten das Heft zum Vorteilspreis von 3,- Euro (gegen Vorlage der Karte im Souvenirshop). Auch beim „Dino VR-Erlebnis“ gibt es Rabatt. Hinweis: Das Dino-Ticket kann nicht in Kombination mit anderen Rabatten erworben werden.

Jetzt Tickets sichern unter www.koelnerzoo.de/besuch#onlineshop oder www.koelnerzoo.de/dinoworld-koeln