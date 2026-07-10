Premiere in Münster

Jeck im Sunnesching wächst weiter: Nach den erfolgreichen Festivals in Köln, Bonn, Aachen, Luxemburg und Belgien kommt das größte kölsche Sommerfestival erstmals nach Münster.

Am Samstag, 5. Juni 2027, verwandelt sich das Festivalgelände am Hawerkamp in eine Hochburg kölscher Musik, jecke Festivalstimmung und sommerlicher Lebensfreude. Der offizielle Vorverkauf wurde am Freitag, 10. Juli 2026, um 12 Uhr auf jeckimsunnesching.de gestartet.

Jeck im Sunnesching steht seit Jahren für eine einzigartige Mischung aus kölscher Musik, kreativen Kostümen und einer jecken Atmosphäre, die weit über die Grenzen Kölns hinaus begeistert. Auch in Münster gibt es ein Festivaltag mit den bekanntesten Bands der kölschen Musikszene. Das vollständige Line-up wird in Kürze bekanntgegeben.

„Wir wollten Jeck im Sunnesching schon seit längerer Zeit nach Münster bringen“, sagt Veranstalter Jochen Gasser. „Umso mehr freuen wir uns, dass wir gemeinsam mit einem starken Partner vor Ort den nächsten Schritt gehen können. Wir sind überzeugt, dass die Stadt uns genauso begeistert aufnehmen wird wie unsere bisherigen Festivalstandorte.“

Mit dem Süd/Süd Gelände am Hawerkamp wurde bewusst eine der bekanntesten Veranstaltungsflächen Münsters gewählt. Das Gelände bietet die ideale Kulisse für das Festival und verbindet urbanes Flair mit einer entspannten Open-Air-Atmosphäre.

Eine wichtige lokale Partnerin für die Premiere ist die Dockland GmbH, die seit vielen Jahren die Kulturszene Münsters prägt und das Festival gemeinsam mit Jeck im Sunnesching vor Ort realisiert.

Auch die Privatbrauerei Gaffel ist in Münster dabei und sorgt für eine authentische kölsche Atmosphäre. „Jeck im Sunnesching zeigt seit vielen Jahren, wie kölsche Lebensfreude Menschen verbindet“, sagt Jeck im Sunnesching-Initiator Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR der Privatbrauerei Gaffel. „Wir freuen uns darauf, das kölsche Gefühl in diese traditionsreiche Region zu tragen.“

Die Ticketpreise orientieren sich an den bisherigen Jeck im Sunnesching-Festivals und liegen auf einem vergleichbaren Niveau wie in Köln. Darüber hinaus wird in Münster auch ein attraktives VIP-Paket angeboten. Es richtet sich an Besucher, die das Festival mit exklusiven Leistungen in besonderem Ambiente erleben möchten.

Mit der Premiere in Münster setzt Jeck im Sunnesching seinen erfolgreichen Wachstumskurs fort. Was 2015 als Kneipen- und Straßenfestival in Köln begann, hat sich ein Jahr später zum größten kölschen Sommerfestival entwickelt und begeistert heute jecke Besucher weit über das Rheinland hinaus. Münster wird 2027 ein weiteres Kapitel dieser Erfolgsgeschichte schreiben.

Jeck im Sunnesching – Das Festival Münster, 05.06.2027, Süd/Süd Gelände am Hawerkamp, 48155 Münster, jeckimsunnesching.de