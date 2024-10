Proben von Massimo Sinató bei Moulin Rouge!

Massimo Sinató fiebert seiner großen Premiere bei Moulin Rouge! Das Musical entgegen. In der Rolle des Santiago steht der beliebte Profitänzer vor einer besonderen Herausforderung – zum ersten Mal wird er auf einer Bühne die drei Kunstformen Tanz, Gesang und Schauspiel vereinen.

Die Rolle fordert viel – doch genau darin liegt für den Tänzer der Reiz. "Es ist intensiv, aber auch extrem erfüllend“, berichtet Sinató über seine Erfahrungen in den Proben. "Ich habe größten Respekt vor dem Musicalgenre. Was hier täglich geleistet wird, ist wirklich Hochleistungssport."

Höchste Qualität gilt auch für die Kostümabteilung. Sinatós Kostüm aus dem ersten Akt wurde bereits frisch vom New Yorker Broadway geschickt und sitzt perfekt. Das Outfit unterstreicht die Dynamik und Energie seiner Rolle - ein Tangotänzer und charmanter Draufgänger, der mit der Hauptfigur Christian nicht nur das legendäre Moulin Rouge vor dem finanziellen Ruin retten will, sondern auch für die Ideale der Bohéme kämpft: Wahrheit, Schönheit, Freiheit und Liebe.

Mit den Proben geht es nun in die heiße Phase: In den nächsten zwei Wochen wird Massimo Sinató mehrere komplette Durchläufe der Show mit der ganzen Cast machen und sich ausgiebig mit den Abläufen auf und hinter der Bühne vertraut machen. Am 6. November feiert er seine Premiere und wird für insgesamt 16 Vorstellungen bei Moulin Rouge! Das Musical auf der Bühne stehen. Ein besonderes Highlight: Seine Premiere fällt genau auf das 2-jährige Jubiläum des Hit-Musicals. "Das ist wirklich eine unglaubliche Ehre und ich kann es kaum erwarten, dass ich zum ersten Mal vor Publikum auf dieser beeindruckenden Bühne performen darf", so Sinató. Bei der Premiere natürlich als Unterstützung mit im Publikum: Sinatós Ehefrau Rebecca Mir.

Moulin Rouge! Das Musical ist die Bühnenversion des oscarprämierten Hollywoodfilms von Baz Luhrmann. Mitten in der schillernden Kulisse des legendären Pariser Nachtclubs erzählt die Show die mitreißende Liebesgeschichte zwischen dem amerikanischen Schriftsteller Christian und Satine, dem Star des Moulin Rouge. Der Soundtrack aus weltbekannten Pop-Hits von u.a. Beyoncé, Adele, The Rolling Stones, Britney Spears oder Elton John nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch 160 Jahre Musikgeschichte. Mit 10 Tony Awards, u.a. für das Beste Musical, war Moulin Rouge! Das Musical die meistprämierte Broadwayproduktion im Jahr 2020.

Weitere Infos zu Massimo Sinatós Engagement bei Moulin Rouge! Das Musical:

https://moulin-rouge-musical.de/cologne/massimo