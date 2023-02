Einmal mehr beweist Radio Köln durch die heute veröffentlichten Einschaltquoten (E.M.A. NRW 2023 I) seine Beliebtheit in Köln. Mit einer Tagesreichweite von 22,3 % liegt der Sender vor der öffentlich-rechtlichen Konkurrenz 1Live (21,4%), WDR 2 (20,2%) und SWR 3 (2,1%) und präsentiert damit wieder eine herausragende Marktposition. Täglich schalten 270.000 Menschen den Sender ihrer Stadt ein.

Veedel für Veedel Radio Köln

„Radio Köln ist mit seinen Hörerinnen und Hörern immer im direkten Kontakt. Wir präsentieren die relevanten Themen, Veedel für Veedel, nah und authentisch, aktuell - und das auf allen Kanälen“, erklärt Radio Köln Chefredakteurin Claudia Schall. „Wir sind Gesprächspartner, News-Geber, setzen neue Impulse und versprechen, dass wir auch in diesem Jahr mit einem tollen Team und viel Engagement ganz nah an unserer Hörerschaft bleiben werden“, verspricht Claudia Schall.

Radio Köln-Performance

„Das Radio Köln-Team sorgt nicht nur für ein unterhaltsames und informatives Programm, sondern performed auch im Digitalbereich äußerst professionell“, ergänzt der Vorsitzende der Veranstaltergemeinschaft, Elvis Katticaren.

Neuer Geschäftsführer mit digitaler Vision

„Digitalisierung ist in der heutigen Zeit ein ständiger Prozess, den ich als neuer Geschäftsführer der Betriebsgesellschaft weiter effektiv fortsetzen werde“, erklärt Ralph Steinhausen. „Up-to-Date zu sein bedeutet für uns, die Nase vorn zu haben, wenn es um die Transformation zum digitalen und gleichzeitig hörernahen Radio geht. So können sich sowohl unsere Hörerinnen und Hörer als auch unsere Kundinnen und Kunden auf ein attraktives, modernes und sympathisches Programm verlassen. Mit unserer Design Optimierung setzen wir dies auch optisch um und kommunizieren weiterhin auf Augenhöhe mit unseren Zielgruppen“, so Steinhausen weiter.

Die E.M.A. NRW 2023 I: Die Elektronische Medien Analyse wurde durchgeführt vom MS Medienbüro Köln im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft „Lokale Reichweitenuntersuchung in Nordrhein-Westfalen“ – bestehend aus dem Verband der Betriebsgesellschaften in Nordrhein-Westfalen und der RADIO NRW GmbH. Die Untersuchung erfolgte in der Zeit vom 17.01.2022 bis 11.12.2022. Im Rahmen der Untersuchung wurden in NRW 24.942 Personen (deutschsprachig, 14+) befragt.

